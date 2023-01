L'olive sera-t-elle la solution pour sauver le vignoble bordelais ?

Verra-t-on un jour de l'huile d'olive girondine dans nos cuisines ? Ce n'est pas impossible répondent les viticulteurs du département, confrontés à une crise sans précédent. Les prix du vin s'effondrent alors certains agriculteurs cherchent à diversifier leurs productions, à se lancer dans de nouvelles cultures. Comme l'olivier.

Fabien Bougès a sauté le pas au printemps 2021. Avec sa femme Élise, ce vigneron bio a planté des oliviers sur une parcelle à Gironde-sur-Dropt. "Elle fait deux hectares et il y a 540 arbres dessus, détaille le viticulteur. La particularité, c'est qu'il y a 14 variétés différentes parce que nous avons voulu voir quelle variété était la plus adaptée à notre région. Nous avons aucun recul sur comment va se comporter l'arbre chez nous."

Changement climatique et viabilité économique

Le couple a déboursé 10 000 euros pour planter et irriguer la parcelle. Un investissement nécessaire pour le futur. "C'est une tentative de prévoir l'avenir, explique le vigneron, qui cultive 34 hectares de vignes. Il faut faire face au changement climatique et essayer de planter des espèces qui viennent du Sud. Elles seront peut-être plus résistantes aux sécheresses, aux grosses chaleurs que l'on connaît"

L'intérêt est aussi économique. Fabien Bougès n'est pas encore touché par la crise viticole mais il ne se fait pas d'illusion : "le marché du vin est complètement saturé. Nous sommes dans une crise sans précédent donc nous voulions chercher de nouvelles productions sur des marchés où il y a moins de concurrence."

"Il ne faut pas planter pour planter"

Aujourd'hui, seulement 4 % de l'huile d'olive consommée en France est produite dans le pays. Il y a un marché un conquérir et forcément, cela attire l’œil. Ils sont 80 vignerons et agriculteurs à participer à la réunion ce mardi. "Avec le contexte actuel, on se dit que même à petite échelle, ça pourrait être un bon complément de revenus", confie l'un des participants. "Comme pour la vigne, on peut mutualiser du matériel donc ça nécessite beaucoup moins d'investissement qu'une culture de kiwis ou de pommes", poursuit un autre.

Il faut rester prudent tempère Hélène Lasserre, directrice de la recherche à France Oliven l'association interprofessionnelle de l'olive. "Il ne faut pas planter pour planter. Il faut d'abord se demander si c'est réalisable, si les conditions climatiques le permette, explique la responsable Puis, il faut se demander quel sera le débouché. Il faut savoir à quel marché on s'adresse et face à qui on sera mis en concurrence."

Une prudence de mise aussi à la chambre d'agriculture. "On ne veut pas partir tête baissée sur ce genre de projet, confie Thomas Solans, élu à la chambre. Ça fait beaucoup de bruit, ça plaît mais ce n'est pas ça qui réglera la crise viticole. [La production oléicole], ce n'est pas le nouvel eldorado. Il faut prendre tout cela avec des pincettes. C'est un projet de diversification innovant que nous abordons avec une vision expérimentale."

Une dizaine d'agriculteurs ont prévu de lancer des expérimentations en Gironde cette année.