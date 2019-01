L'opérateur de téléphonie Orange teste la 5G à Pau

Pau, France

La cinquième génération de technologies mobile sans fil ne sera pas sur nos téléphones portables avant l'année prochaine, mais les opérateurs y travaillent déjà. Une cinquantaine de tests sont en cours sur l'ensemble du territoire, et Orange a donc reçu en septembre l'autorisation de tester la 5G à Pau, en émettant depuis la place d'Espagne.

Un débit dix fois plus rapide que la 4G

La 5G devrait permettre de recevoir un débit dix fois plus rapide que celui de la 4G, la technologie la plus rapide actuellement. Et cela ouvre de nombreuses perspectives explique Marc Blanchet, directeur technique et du système informatique chez Orange : "Aujourd'hui, le premier usage sur la 4G, soit _75% du trafic, c'est de la vidéo_. La 5G va permettre de faire un pas de plus en confort d'utilisation, par exemple en regardant de la vidéo en très haute définition sur son portable. On pourra aussi partager des vidéos en temps réel. Aujourd'hui, si je me promène sur le boulevard des Pyrénées et que je vois le pic du midi d'Ossau, je prends une photo et je l'envoie. Je ne peux pas filmer en bonne qualité et commenter en temps réel à mon interlocuteur. Avoir beaucoup plus de débit permettra ça. Cela permettra aussi de faire de la vidéo à 360 degrés, et de la réalité augmentée. C'est-à-dire de mélanger les informations que vous voyez devant vous avec par exemple la cartographie de la chaîne des Pyrénées. Pau est un des endroits où on fait des tests importants, qui contribueront fortement au lancement de la 5G partout en France".

La 5G pourrait aussi avoir des applications à plus long terme pour les voitures autonomes, c'est-à-dire sans conducteur, ou encore pour les robots industriels.