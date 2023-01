L'opérateur toulousain Alsatis gagne un projet européen, et va créer un réseau 5G pour Toulouse Métropole

Alsatis a séduit l'Europe. L'opérateur télécom toulousain vient de remporter un appel à projet européen pour construire un réseau 5G sur le réseau de Toulouse Métropole.

Ce projet "Hi5 - High Connectivity" est en cours de déploiement dans plusieurs sites clés de la métropole : Tisséo, Francazal, le MEETT, le Stadium, etc. Un réseau privé et sécurisé 5G qui doit faciliter la gestion des foules ou des feux rouges, notamment. Précisions avec Antoine Roussel, le directeur général d'Alsatis.

France Bleu Occitanie : être lauréat de cet appel à projet, ça implique quoi ? Un financement public ?

Antoine Roussel : Le dossier a été très remarqué au niveau de l'Union Européenne, on a eu des notes excellentes, parce qu'il s'agit d'un projet très concret. Et à partir du moment où l'Europe nous rend lauréats de ce projet, elle nous accorde une subvention. C'est de l'ordre de 4 millions d'euros (4.390.000), qui est partagé entre Toulouse Métropole et Alsatis. Nous ne récupérons que 10% de ce montant. Avec cette subvention, c'est Toulouse Métropole qui aura la charge d'acheter l'ensemble du matériel qui va constituer le réseau. Nous le bâtirons ensuite.

Ce réseau 5G il va servir à plusieurs choses... et notamment à gérer les endroits où il y a foule, c'est ça ?

Le but est de donner de la capacité supplémentaire à des sites spécifiques qui accueillent du public. Toulouse est une ville qui fait l'objet de flux touristiques importants, qui fait aussi l'objet d'un pôle de compétitivité relié à l'aéronautique, etc.

Toulouse, dans le cadre des événements à venir comme la coupe du monde de rugby, a besoin de se munir de capacités supplémentaires, tant pour assurer la sécurité que pour assurer l'ensemble des communications qui seront nécessaires dans le cadre de ces événements.

Mais ce réseau sera aussi déployé sur d'autres infrastructures, comme les sites culturels ou universitaires, etc.

Ce réseau va aussi aider à gérer la circulation routière, les feux tricolores ?

Aujourd'hui, il y a une connectivité fibre optique qui permet de relier un certain nombre de mobiliers urbains, et notamment les feux tricolores, mais pas partout. Et la 5G va permettre de proroger ce niveau de connectivité sur l'ensemble du périmètre de Toulouse Métropole.

En tout cas, ça fait partie des applications visées. Les feux tricolores, comme l'éclairage public, comme les caméras de surveillance. L'ensemble du mobilier urbain, qui se veut toujours plus adapté aux besoins de nos citoyens, a besoin de cette technologie là pour se réinventer.

Ce type de projet, ça vous booste dans votre activité ? Alsatis c'est une belle réussite toulousaine...

L'année 2023 sera sans aucun doute intense. Depuis 2021 et plusieurs appels à, projet remportés, on est aujourd'hui à plus de 3 millions d'euros d'investissements. Et pour une société PME de taille quand même raisonnable, qui affiche un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, c'est beaucoup.

Mais c'est un passage obligé pour aboutir à des produits, à des services, et à un portfolio intéressant qui réponde aux besoins du marché. Ces investissements étaient nécessaires pour nous projeter en avant et être capables de créer de la richesse pour la France d'abord et j'espère pour l'Europe. C'est notre ambition.

Et avant tout aussi pour la région toulousaine. On est nés ici, on a toujours été plus que respectés, accompagnés par les prescripteurs locaux. Et on n'oubliera évidemment pas l'Occitanie dans nos projets d'avenir, c'est une évidence.