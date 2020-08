L'opération "1 000 cafés" est un succès à Cérelles en Indre-et-Loire

La commune de Cérelles en Indre-et-Loire a été l'une des premières bénéficiaires en France de l'opération "1 000 cafés" qui consiste a rouvrir des établissements qui ont fermé. Le but est de redonner de la vie dans les villages. "Le p'tit Saint-Pierre" a ouvert il y a trois mois et c'est un succès.

C'est avec un mois et demi de retard en raison de la crise sanitaire que le café, épicerie, restaurant de la commune de Cérelles au nord de Tours a pu ouvrir pour la plus grande joie des 1 200 habitants qui n'avaient plus de café depuis janvier 2019. L'établissement est l'un des premiers en France a bénéficier de l'opération "1 000 cafés" qui a pour but de recréer du lien social dans les villages. En terrasse Mickaël, Emilie, Gaëtan et leurs enfants profitent du moment : " Cela fait du bien de se retrouver tous ensemble, de boire un verre, c'est ce qui manquait au village, il y a la petite épicerie pour les légumes frais et le restaurant, d'ailleurs j'ai mis des avis sur google car la première fois où nous sommes allés manger nous étions très satisfaits"

La cuisine, c'est Véronique l'une des co-gérantes qui s'en charge et c'est du fait maison

"Le pt'it Saint-Pierre" est en quelque sorte en cogérance entre Véronique Berger et Jérémy Dubois. Chaque midi un plat du jour et un dessert sont proposés pour 15 euros. La marmite c'est Véronique qui gère : "je prépare le menu de ce midi, du poisson avec une petite sauce crevette, pommes de terre vapeur et fondue de poireau. Il y avait une attente des clients et notamment de la part des ouvriers qui travaillent dans le secteur, les gens sont ravis de venir déjeuner ici le midi"

Véronique en cuisine © Radio France - Jean Lebret

Si le nombre de couverts peut varier le midi, c'est tout de même en moyenne une douzaine chaque jour. Véronique comme Jérémy savent que l'ouverture de leur établissement ne s'est pas déroulée dans la meilleure période, la crise du coronavirus (l'ouverture était prévue le 13 mars) conjuguée aux vacances scolaires, tous deux savent qu'il faudra un peu de temps pour se faire une clientèle régulière explique Jérémy : "Le mois de juin a été assez bon dans l'ensemble, nous savons très bien que dans les villages les mois de juillet et août c'est un peu compliqué car il y a les entreprises qui ferment, je pense que cela va vraiment démarrer au mois de septembre. Pour fidéliser les habitants nous organisons des soirées à thème, la dernière, vendredi, c'était soirée créole"

Plus de 10 000 euros ont été investis par la commune de Cérelles pour la réfection des locaux et l'achat de matériel pour la cuisine. L'association "1 000 cafés" est en fait l'opérateur du groupe d'économie sociale et solidaire SOS. A ce jour cinq autres établissements de ce type ont ouvert en France : En Meurthe-et-Moselle, Ile-et-Vilaine, Saône-et-Loire, Mayenne et Sarthe. Entre 15 et 20 nouveaux cafés de ce type ouvriront dans notre pays d'ici la fin de l'année selon l'un des représentants de l'association "1 000 cafés".