L'opération "1.000 duvets" de la Croix Rouge se poursuit à Nîmes

Objectif, récolter 1.000 duvets pour les personnes à la rue à Nîmes. Après celle des Arènes et de la Maison Carrée, une nouvelle collecte est organisée mardi 15 décembre au magasin Décathlon du Family Village de Cap Costières à Nîmes.

Le principe est simple, soit vous achetez un duvet à prix réduit en magasin, soit vous amenez un sac de couchage ou une couverture de chez vous. La Croix Rouge les récupère et les offre aux sans-abri. De précieux dons en cette période hivernale. D'autant que les personnes qui dorment dans le froid sont toujours plus nombreuses à Nîmes. Elles seraient entre 100 et 300 selon les périodes.

Près de 400 duvets récoltés

Après les deux premières collectes nîmoises, la Croix Rouge a reçu un peu moins de 400 duvets. Mais l'opération se poursuit jusqu'à obtenir les 1.000 duvets espérés. L'association a par ailleurs sollicité les communes de la métropole nîmoise pour organiser des collectes, ainsi que des entreprises du département comme Pierrier, Royal Canin ou Eminence.

Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également apporter duvets et couvertures au siège de la Croix-Rouge dans le Gard ou composer le 115 si vous préférez ne pas vous déplacer en raison du contexte sanitaire.

