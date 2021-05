L'opération chèques-cadeaux relancée à Biscarrosse

La Ville de Biscarrosse a profité de la réouverture de nombreux commerces et des terrasses le 19 mai pour reconduire son opération chèques-cadeaux, déjà menée à l'automne 2020. Objectif : réinjecter des fonds dans le tissu économique local.

Saison 2 pour les chèques-cadeaux à Biscarrosse ! Comme en octobre 2020, la ville lance une opération pour soutenir les commerces mais aussi les restaurants dont les terrasses ont rouvert le 19 mai. Date qui a justement été choisie pour donner le départ de cette nouvelle opération "Beegift" -du nom de la plateforme sur laquelle le consommateur prend ses chèques-cadeaux-. "Nous avons voulu marquer cette date du 19 mai" explique Laure Pincé, adjointe à l'économie. Pour l'élue, il était logique de reconduire cette opération qui avait plutôt bien réussi à l'automne 2020. "Plus de 80% des commerçants qui ont participé étaient d'accord pour refaire une opération chèques-cadeaux (...) j'ai des remontées d'établissements qui étaient en difficulté et qui ont énormément apprécié ce souffle d'air dans leur trésorerie."

Un abondement de 50.000 euros pour cette seconde vague de chèques-cadeaux

Le principe du chèque-cadeau, ou Beegift : pour chaque achat d'un chèque de deux euros sur la plateforme, le consommateur reçoit un euro de la mairie. Si vous prenez pour cinq euros de bons d'achat, vous aurez le même montant en chèque-cadeau, que vous recevrez dans les 48 heures. Après un abondement de 240.000 euros pour la première opération en 2020, la mairie alloue cette fois 50.000 euros. "C'est très bien que la ville puisse réinvestir pour donner du pouvoir d'achat, aider les consommateurs et les commerçants" note Aurore Tranchand, présidente de l'association des commerçants de Biscarrosse Ville et elle-même gérante de deux boutiques. Les chèques-cadeaux distribués en octobre ont permis des ventes plus importantes surtout à Noël, estime-t-elle.

Biscarrosse Plage espère davantage profiter de cette saison 2 des "Beegift"

220 établissements, commerces, restaurants, artisans, acceptent le Beegift. A Biscarrosse Plage, les commerces espèrent bien se rattraper avec cette seconde vague de chèques-cadeaux car contrairement à leurs collègues du bourg, ils n'ont pas vraiment pu profiter de la première opération. "La plupart des commerces de la plage ont fermé le 27 octobre. Les gens ont dépensé leurs chèques surtout à Noël sur Biscarrosse-bourg" résume Béatrice Césari, présidente de l'association des commerçants de Biscarrosse Plage. "Mais il y a des chèques cadeaux qui commencent à circuler à la Plage, des chèques achetés il y a six mois et pas encore dépensés. Le fait que la mairie réinjecte des fonds dans le dispositif est tout à fait bénéfique pour nous." A la demande des commerçants, les chèques-cadeaux distribués depuis octobre ont une validité d'un an. L'opération s'arrêtera lorsque tout l'argent injecté par la mairie aura été utilisé par les consommateurs.