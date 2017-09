L'opération "énergies moins chères" de l'UFC que choisir c'est jusqu'au 25 septembre en Côte-d'Or

Changer de fournisseur de gaz et d'électricité peut vous faire économiser plus de cent euros par an. UFC que choisir en Côte-d'Or nous explique comment faire pour bénéficier de cette offre.

Avez vous déjà pensé à changer de fournisseur de gaz et d'électricité pour votre logement ? Saviez-vous qu'il existait d'autres fournisseurs que EDF et GDF (nouvellement Enedis ) en Côte d'Or ? Tous les consommateurs ont le droit de changer de fournisseur. Mais comment faire ?

1 - Inscrivez-vous sur choisirensemble.fr

Vous informez votre adresse de point de vente et votre consommation annuelle.

2 - Devenir lauréat

Tous les inscrits ne vont pas systématiquement bénéficier de cette offre "Energies moins chères" de l'UFC que choisir. A partir du 26 septembre, l'association vous recontactera pour vous dire ou non si vous faites partie de cette nouvelle campagne.

3 - Faire des économies

L'opération "énergies moins chères" de 2016 se termine à peine en ce début de septembre 2017 et les économies sont bien au rendez-vous. L'UFC que choisir enregistre jusqu'à 191 euros d'économie par an sur l’électricité, 101 euros sur le gaz , et 174 euros sur les deux. Si vous devenez lauréat cette année, l'association vous trouve un fournisseur qui vous fera économiser pendant les deux prochaines années.

