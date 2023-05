L'opération séduction de la cité de la Gastronomie et du Vin de Dijon pour son premier anniversaire

"J'habite Dijon, mais c'est la première fois que je viens ici" souffle Jean-Michel. "C'est beau, c'est lumineux, mais ce sont surtout des produits de luxe non ?" Ce week-end, la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon a plutôt un air de kermesse. Il y a des ballons en forme de grappes de raisins dans les verrières et des stands de dégustation devant chaque boutique.

Annissa et Nathalie sont venues déguster "le plus grand kir du monde". 18 bouteilles de cassis et 84 bouteilles de vin blanc aligoté, cela donne un verre géant de 81 litres de Kir exposé dans le hall central. Les deux amies trinquent à ce premier anniversaire, elles font partie des Dijonnaises qui ont adopté ce lieu. "On est contentes d'être là pour cet anniversaire, on passe vraiment un bon moment" déclare Anissa. "Cette Cité est magnifique, il y a plein de bons produits de notre région. C'est pas hors de prix, même si ce n'est pas donné, car ce sont des produits de qualité il ne faut pas l'oublier." "Moi ce qui me surprend c'est de voir autant de monde et d'animation car d'habitude c'est plutôt vide" tempère Nathalie. Pour autant cette dijonnaise est devenue aussi une habituée. "Je travaille pas loin et je viens régulièrement y déjeuner. Il y a une boulangerie là-bas qui fait de très bons en-cas"

800.000 visiteurs en un an

Pour sa première année d'existence la Cité de la Gastronomie et du Vin revendique un peu plus de 800.000 entrées. Une fréquentation réussie pour ses promoteurs, même si la moitié des employés du village gastronomique a quitté le navire, remplacée par d'autres employés en cours de route. "Moi je suis là depuis l'ouverture et je suis très heureuse, sans aucune envie de partir" sourit Anne-Sophie, une des vendeuses de la librairie spécialisée dans les arts de la table. "On travaille dans un cadre agréable et on voit de plus en plus de dijonnais, surtout le dimanche."

"Pour ma part, je viens régulièrement donner un coup de main, au moins une semaine par mois" assure David Gomes, chef cuisinier pour la poissonnerie l'Ecaille. "On a une clientèle composée pour moitié de touristes et pour moitié de Bourguignons. Et il s'agit toujours de gens sympas et curieux. Je suis heureux à la Cité, car on a une grande liberté de création."

Ce dimanche 7 mai, il y a une master class de pâtisserie à 10h avec Benoît Charvet, champion du monde des desserts glacés et chef exécutif du restaurant Paul Bocuse à Lyon. Au programme également une découverte des fromages méconnus a partir de 11h et bien sur des dégustations de vins de Bourgogne.

Lundi 8 mai, un chef invité surprise propose des recettes au braséro, sur le rooftop de la cuisine expérientielle. On pourra aussi suivre une master class sur l'art de la confiture avec Stéphane Perotte , multi-médaillé et champion du monde de confitures 2015. Le programme complet se trouve ici.

