L'opération solidaire "Boîtes de Noël" cherche encore des dons dans l'Indre pour les plus démunis

L'année dernière, près de 500 boîtes de Noël avaient été collectées dans l'Indre au plus démunis dans le cadre de cette opération. Le principe est simple : des boîtes qui contiennent "quelque chose de bon [un produit alimentaire] quelque chose de chaud [ loisir, livre, mot doux etc. ] et un produit de beauté. Elles constituent des cadeaux de Noël pour les bénéficiaires les plus démunis des Restos du Cœur. C'est la troisième année que cette opération solidaire est menée dans l'Indre par l'association ADMR 36. Cette dernière relance son appel aux dons, car cette année, ils sont en baisse, et l'opération de collecte se finit ce lundi 19 Décembre.

Un contexte plus compliqué cette année

La directrice de l'ADMR 36, Anthéa Villain espère parvenir à relancer les dons pour les derniers jours de collecte : "Ca a très bien marché l'année dernière (...) mais cette année on voit que c'est plus difficile. On pense aussi que les personnes sont plus en difficulté. Le contexte est plus compliqué je pense pour toutes les personnes globalement qui ont pu donner par le passé, on voit que l'on a moins de boîtes récoltées, ca finit très très bientôt, parce que la date de fin c'est le 19 Décembre. Donc on invite toutes les personnes qui en aurait envie à participer, on a besoin d'eux, et les bénéficiaires aussi ont besoin d'eux".

Plusieurs points de collecte

Si vous souhaitez participer à l'opération, il existe plusieurs points de collecte dans le département de l'Indre :

Les sept agences de l'ADMR dans l'Indre

de l'ADMR dans l'Indre Equinoxe à Châteauroux

à Châteauroux L'association "Mill'Pot'Ages" à Villedieu-sur-Indre

Vous pouvez remplir la boîte solidaire avec : un produit alimentaire (avec une date de péremption assez large), un produit "loisir" (un livre), un produit de beauté, un petit mot ou un dessin. L'ADMR 36 détaille sur sa page Facebook les exemples précis, et les horaires de dépose des lieux de collecte. Puis ensuite l'emballer dans un joli paquet cadeau. Il faut que vous précisiez aussi à qui s'adresse votre boîte solidaire : adulte ou enfant.