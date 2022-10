L'opposition s'organise contre le projet de plateforme logistique à Cherré-Au

A trois semaines de l’ouverture de l’enquête publique, les opposants à la plateforme logistique de Cherré-Au, près de La Ferté-Bernard , veulent faire entendre leurs arguments. Quelques Sarthois ont récemment créé une association et invitent les habitants à une réunion ce lundi 17 octobre 19h30, salle Maurice Loiseau, à La Ferté Bernard.

33 hectares

Le projet qu’ils dénoncent prévoit la création de deux bâtiments de douze mètres de haut (75.000 m2 pour l’un, 50.000 m2 pour l’autre), sur une surface totale de 33 hectares. Ce dossier est porté par l'entreprise GLP, l'un des leaders mondiaux du secteur de l'immobilier logistique. Le groupe possède déjà une trentaine de structures de ce type en France. La commune de Cherré-Au, toute proche de l'autoroute A11 qui relie Paris à Nantes, est pour lui un emplacement stratégique. Six entreprises sont déjà installées sur cette zone d'activité du Coutier.

La perspective de 450 emplois

A la clé, d'après les porteurs de projets : 450 emplois. Chiffre important qui ne convainc pas l’association « L'Huisne Sarthoise Environnements ». Pour Franck Rolland, l’un de ses membres, une telle annonce est même « étonnante ». Selon le Sarthois, « le groupe GLP ne fait que construire des locaux qu’elle loue ensuite ». Or, précise-t-il, « à ce jour, ces locataires ne sont pas forcément trouvés ». L’association dénonce également le caractère « précaire » de ces emplois qui pourraient être créés. Par ailleurs, estime Franck Rolland, ce type de plateforme « ne fait que stocker des produits venus d’ailleurs ». Pour lui, le modèle de « la vente par correspondance, sur Internet, détruit le commerce local ».

"Un modèle économique à l'ancienne"

« L'Huisne Sarthoise Environnements » demande le retrait pur et simple du dossier. Elle met en avant « les risques de l'artificialisation des sols pour le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité ». Elle dénonce un modèle économique « à l'ancienne ». Franck Rolland résume la position de l’association : « les aspects négatifs sont plus importants que les points positifs ». Ce projet « va à l’encontre de ce qui doit être fait à l’heure où il faut lutter contre le réchauffement climatique », argumente encore le Sarthois.

Enquête publique du 2 au 17 novembre 2022

En octobre 2021, les élus de la communauté de communes avaient voté à l'unanimité la promesse de vente du terrain. Ils ont depuis coupé court à la rumeur : ce n'est pas Amazon, assurent-ils, qui prévoit de s'installer à Cherré-Au. L'enquête publique est prévue du 2 au 17 novembre prochain. Concrètement, cela veut dire que les habitants qui le souhaitent pourront écrire, en mairie, leur avis sur ce projet.