L'opticienne se déplace à domicile en Vaucluse

Saint-Saturnin-lès-Avignon, France

L'opticien se déplace à domicile désormais en Vaucluse. On connait les esthéticiens à domicile, les coiffeurs, les cuisiniers, les mécaniciens... Désormais, l'opticien vient chez vous. Depuis le début de l'année 2019, Delphine Raluy entre dans votre cuisine pour contrôler la vision et proposer 250 montures. Certaines boutiques d'optique proposent parfois 3 000 montures mais l'opticienne a choisi de quitter plus être vendeuse pour renouer le contact avec les porteurs de lunettes. Les tarifs sont moins élevés qu'en boutique en moyenne car elle explique qu'elle n'a pas à financer une structure.

davantage de vendeurs et moins d'opticiens en magasins

Delphine Raluy a travaillé plus de 25 ans ans de grandes enseignes mais elle a quitté les magasins prestigieux des Champs Elysées pour s'installer dans la cuisine des vauclusiens et surtout "revenir aux valeurs qui ont fait choisir ce métier et laisser tomber le côte commercial". Delphine Raluy veut simplement "équiper les gens en lunettes" et déplore qu'en magasin, "il y ait moins d'opticiens et davantage de vendeurs." L'opticienne a domicile précise que dans ses deux valises, elle propose prés de 250 montures "uniquement de la fabrication française et que que des modèles tendance. L'examen de la vue et le déplacement sont gratuits".

choisir ses lunettes dans la cuisine de Marilyne

Marilyne a accueilli l'opticienne à domicile dans sa cuisine. Elle a essayé huit montures sur sa table de cuisine et explique "qu'essayer des centaines de montures, ça ne sert à rien!" Auparavant, elle avait réalisé un contrôle impossible à effectuer en magasin : Maryline s'est allongée sur son canapé "à l'aise sans mes chaussures avec les appareils pour régler la vue". Laurent, le mari de Marilyne, attend en se servant un café : "c'est chez moi ,je suis en confiance. L'opticienne ne sera pas dérangée par un autre client. On est ensemble, on va s'occuper de nous". Laurent apprécie le concept de service à domicile : "ces histoires de grandes chaines, ça me gène un peu. je sais que des mécanos viennent aussi à domicile. On a pas besoin d'avoir 500.000 paires de lunettes pour choisir !'

L'opticienne se rend aussi au domicile des personnes malades, isolées, ou qui ne peuvent pas se rendre dans la boutique d'un opticien.

Contrôle de la vision à domicile avec Delphine Raluy © Radio France - Philippe Paupert

Vérification de la vision sur le canapé à domicile © Radio France - Philippe Paupert

Delphine Raluy effectue à domicile un contrôle de la vision de Laurent © Radio France - Philippe Paupert