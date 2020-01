"L'ordinateur ? Je suis nulle !" Le "pass numérique" expérimenté en Creuse pour apprendre gratuitement

Depuis décembre, la Creuse expérimente les "pass numérique". Ces sortes de chéquiers permettent de s'initier gratuitement à l'informatique et à internet. Des ateliers sont organisés dans tout le département ; les inscriptions sont ouvertes notamment à Bonnat et Guéret.

Pour demander un "pass numérique", vous pouvez vous adresser aux lieux où se déroulent les ateliers ou auprès de votre assistante sociale, la CAF, le Secours populaire, les foyers de jeunes travailleurs, Pôle emploi...Vent dans ce cas. Problème : l'État souhaite dématérialiser les services publics d'ici 2022. Il a donc mis en place une "stratégie nationale pour un numérique inclusif" dans dix départements pilote, dont la Creuse. Elle est financée par le Fonds social européen, le département, l'État t les prescripteurs.

Dans ce cadre, depuis décembre 2019, les "pass numérique" sont expérimentés en Creuse. Ces sortes de chéquiers, sur le modèle des tickets restaurant, permettent de payer des cours d'initiation à l'informatique. Ils contiennent cinq chèques d'une valeur de dix euros chacun et peuvent être utilisés dans quinze lieux à travers le département.

Cette cartographie référence les lieux en Creuse où toute personne peut aller en fonction de son besoin numérique. - e-inclusion Creuse

"Le public prioritaire, ce sont d'abord les personnes bénéficiaires de minima sociaux. Depuis janvier, les retraités peuvent également avoir accès au "pass numérique" et à terme le dispositif pourra être élargi à d'autres publics" précise Éric Durand, chargé de développer le projet.

De l'allumage de l'ordinateur à la retouche photo

Parmi les quinze lieux partenaires, la Quincaillerie numérique à Guéret ou le Chai à Bonnat. Des ateliers d'initiation et de perfectionnement au numérique y sont proposés depuis plusieurs années, à raison de dix séances de deux heures par semaine, pour un coût de cinquante euros. Ils sont organisés en petit groupe de cinq à huit personnes selon le niveau.

Marie-Pierre s'occupe des débutants comme Michèle 87 ans : "Je suis nulle en tout ! Il me faut des cours pour discuter avec mes petits-enfants et arrière-petits-enfants sur une tablette." Nicole, quant à elle se débrouille déjà bien. Cette année, cette retraitée va suivre des cours de perfectionnement. Elle a appris les bases dans cet atelier, l'an dernier : "Gérer mes mails, nettoyer mon ordinateur, installer un antivirus... On a toujours peur d'appuyer sur une mauvaise touche et de ne pas savoir quoi faire !"

Un retraité devenu fan de jeux vidéos

Joel, 71 ans, a appris à se servir d'un ordinateur "sur le tas", quand il a dû gérer la comptabilité de sa société. Il vient pour la première fois aux ateliers, pour "combler quelques lacunes", comme la retouche photo. Il va essayer d'"être au top" en dix séances de deux heures.

"On a beaucoup de retraités mais aussi beaucoup de personnes en recherche d'emploi" explique Kevin, chargé des ateliers niveau avancé. L'an dernier, 150 personnes environ ont participé aux ateliers au Chai et à la Quincaillerie numérique. Sa plus grande fierté : cette personne de soixante ans qui "n'avait jamais touché à un ordinateur de sa vie", et qui en quelques mois a fait installer la fibre, installé un écran géant et s'est mis aux jeux vidéos !

