L'Oréal fête les 50 ans de son site d'Ormes, près d'Orléans

C'est l'une des plus grosses usines de maquillage dans le monde : L'Oréal Ormes vient de fêter les 50 ans d'existence de son site, au nord d'Orléans. L'aventure avait en fait démarrée avant L'Oréal. Aujourd'hui, l'usine compte 300 salariés et fabrique un million de produits par jour.

Loiret, France

Rue du Paradis, à Ormes : c'est là que tout a commencé. En février 1969, la marque Diparco ouvre un atelier de parfums et de cosmétiques. A l'époque, la commune d'Ormes compte seulement 750 habitants et beaucoup de terres agricoles. Cette implantation va pourtant marquer le lancement de la future zone de Pôle 45. " Je n'ai jamais su pourquoi Diparco avait choisi ce site. Il n'y avait même pas de route goudronnée autour" raconte Alain Touchard, le maire d'Ormes. " Peut-être que son dirigeant savait que l'autouroute A10 allait arriver dans le secteur peu de temps après. En tous cas, c'est le début de cette zone qui compte aujourd'hui plusieurs dizaines d'entreprises et plus de 8.000 salariés."

Un million de produits fabriqués chaque jour à Ormes

L'usine d'Ormes aujourd'hui - L'Oréal

En 1974, L'Oréal rachète le site d'Ormes. C'est un nouveau départ : l'usine s'agrandit et fabrique à grande échelle. L'un de ses produits phare dans les années 80, ce sera L'eau Jeune, un parfum pour adolescente vendu dans les grandes surfaces.

Fabrication de fonds de teint à Ormes - L'Oréal

Depuis 2010, l'usine L'Oréal d'Ormes est spécialisée dans le maquillage grand public : des fonds de teint, des rouges à lèvres, des gloss et un peu de vernis. Chaque jour, un million d'exemplaires sont fabriqués sur place et expédiés ensuite sur toute l'Europe de L'Ouest. "Le mot d'ordre ici, c'est agilité industrielle" explique Mathilde Pougnant, la directrice du site. "On doit pouvoir s'adapter avec parfois de gros lancements. Par exemple, quand L'Oréal sort un nouveau gloss. Mais on doit pouvoir aussi répondre rapidement en termes de couleurs, de tendances sur de petites quantités."

Une ligne de production de vernis - L'Oréal

L'usine, qui fonctionne 24 h/ 24, compte aujourd'hui 300 salariés. Elle a embauché un peu plus de 30 personnes l'an dernier et 27 postes seront ouverts cette année. Il s'agit de remplacements sur des départs en retraite mais aussi des créations sur des métiers d'expertise de la couleur.

Un nouveau bâtiment pour 2022

Porté par un marché mondial du maquillage en pleine croissance, L'Oréal compte encore développer son site d'Ormes. La construction d'un nouveau bâtiment de 5.000 mètres carrés doit débuter à l'automne. " On avait un problème de fluidité et de stockage sur le site actuel, ça va nous donner un peu d'air" explique Mathilde Pougnant. Cette nouvelle installation permettra également d'investir dans un laboratoire tout neuf. Montant de l'opération ? L'Oréal ne donne pas de chiffres. Ca fait partie aussi des petits secrets de ce géant de la cosmétique.