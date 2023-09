L'Oréal inaugure sa nouvelle centrale de distribution logistique à Vennecy

Le groupe L'Oréal a inauguré ce mercredi sa nouvelle centrale de distribution logistique, qui emploie 130 salariés. Elle est située à Vennecy, au cœur du Cosmetic Park , sur l'ancienne friche industrielle IBM / Lexmark, qui était en déshérence depuis 15 ans. 5 cellules de stockage sur 35 000 mètres carrés, 15 000 références de produits à la fois en luxe (Yves Saint Laurent, Lancôme...) et en maquillage grand public (Maybelline, L'Oréal Paris...), cette plateforme fusionne en fait les 2 sites logistiques que le géant de la cosmétique occupait jusqu'ici à Ormes et à Ingré.

Un ancrage renforcé dans l'Orléanais

Ce nouveau bâtiment ultra-moderne a nécessité 11 millions d'euros d'investissement, dont 3 millions d'euros consacrés à la transition écologique. "Cette centrale logistique est exemplaire à bien des égards, souligne Céline Brucker, la directrice générale de L'Oréal France. Nous avons ici 1 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui permettent d'assurer 25% de notre consommation d'électricité, 2 chaudières biomasses, un système de réutilisation des pluies, une isolation renforcée, le tout entouré d'espaces verts avec 500 arbres. Outre la dimension environnementale, nous avons soigné l'aspect ergonomique pour nos collaborateurs, avec un système de robotisation qui permet de limiter les ports de charge."

130 salariés travaillent à la centrale L'Oréal de Vennecy : un chiffre qui devrait doubler avec l'intérim lors de la période de fin d'année © Radio France - François Guéroult

Avec un tel investissement, L'Oréal confirme au passage son attachement à la région orléanaise où est déjà installée l'une de ses usines de production, à Ormes, spécialisée dans les produits de maquillage et comptant 300 salariés. "La région orléanaise est le berceau de la cosmétique française, on est vraiment très fier d'y participer, confirme Céline Brucker. La proximité de la région parisienne est aussi un atout, c'est vraiment un centre névralgique par rapport aux clients qu'on livre depuis cette centrale." Les produits sont ensuite acheminés vers des enseignes comme Sephora et Nocibé, ainsi que dans la grande distribution.

Un flux de camions bien inférieur au projet de Carrefour

Au total, jusqu'à 3 000 colis sont assemblés ici chaque jour : cela représente un flux quotidien d'une trentaine de camions (sortants ou entrants). Un chiffre somme toute modeste, estime Alexis Bedel, le directeur du site. "On a un flux raisonné en comparaison d'autres industries, insiste-t-il, car nos produits sont de petite taille et on densifie au maximum nos palettes. Le groupe L'Oréal est engagé dans une démarche visant à limiter son impact environnemental, y compris avec nos transporteurs, puisque 50% des camions qui quittent nos sites roulent au biogaz."

Jusqu'à 3 000 colis par jour sont assemblés sur cette plateforme logistique à Vennecy © Radio France - François Guéroult

On est en tout cas très loin du projet de plateforme logistique qu'envisageaient Carrefour et son aménageur Argan au même endroit en 2015, et qui avait provoqué une véritable levée de boucliers. "Le flux engendré par l'Oréal n'est pas comparable, se réjouit Roger Deslandes, le maire de Vennecy, avec Carrefour cela aurait été des semi-remorques en permanence, on parlait de 200 à 300 camions par jour. Là, franchement, c'est l'idéal, avec en plus une très belle réalisation." Carrefour s'était finalement replié sur la zone de Poupry-Artenay, près de l'A10 , un site mis en service il y a 6 ans.

