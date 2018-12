L'Oréal rachète officiellement la station thermale de la Roche-Posay

Les actionnaires des thermes de la Vienne annoncent ce jeudi 19 décembre avoir finalisé la vente de la station thermale de la Roche Posay à l'Oréal. Le groupe numéro 1 mondial des cosmétiques était déjà propriétaire de la marque et de la source de la Roche-Posay.

La Roche-Posay, France

On vous avait parlé de cette vente déjà en août dernier sur France Bleu Poitou. Désormais c'est officiel, l'Oréal a racheté la station thermale dans le nord-Vienne. On ignore le montant du chèque signé par le géant français des cosmétiques. L'Oréal possède déjà la marque et la source de la Roche-Posay depuis 2003. Avec cette nouvelle acquisition, l'Oréal compte faire la promotion de la Roche-Posay à l'international.

La station de la Roche-Posay est la première station européenne spécialisée en dermatologie. Les thermes acceuillent chaque année près de 8.000 curistes chaque année.

L'Oréal déjà propriétaire de la station de Saint-Gervais dans les Alpes

L'Oréal possède déjà depuis 2016, la station thermale de Saint-Gervais Mont Blanc et la marque du même nom. Cette station vient de rouvrir après deux ans de travaux menés par le groupe de cosmétiques pour accueillir une clientèle internationale.