L'organisation des mariages repart dans l'Yonne

Avec le printemps et la fin des restrictions sanitaires, la saison des mariages reprend dans l'Yonne. De nombreux futurs mariés profitent en ce moment d'une accalmie dans l'épidémie de Covid-19 pour organiser leur mariage. Et ce redémarrage se ressent du côté des "wedding planneurs", ceux qui organisent l'événement de bout en bout. C'est le cas de Sophie Baldolli-Siolek, organisatrice icaunaise. Elle a déjà quatre mariages à organiser d'ici la fin de l'année et quatre autres prévus en 2023. Les affaires reprennent donc mais avec quelques bémols. "Les budgets sont en baisse par rapport à ceux d'avant la crise sanitaire. De plus en plus les couples nous demandent d'organiser leur mariage rapidement . nous avons parfois moins de six mois pour organiser la cérémonie"

Des budgets plus serrés et des planification plus courte pour organiser la cérémonie

Et lors du salon du mariage organisé à Sens ce weekend, de nombreux futurs mariés sont venus chercher des renseignements. Une aubaine pour Vincent Thélémaque, traiteur à Saint-Martin-du-Tertre. "On a déjà des mariages de prévus au mois d'avril, d'autres suivent au mois de mai. on espère que cela va continuer cet été". Et ce redémarrage a une raison bien précise, remarque Didier Mourlan, photographe professionnel : "Aujourd'hui on se retrouve avec tous les couples qui ont annulés ou reportés leur mariage ce qui fait que l'on se retrouve avec des années 2022 et 2023 plutôt bien remplies".

Il faut dire que le moment est propice estime Mélanie, future mariée. "Ça y est c'est le bon moment pour se marier, je suis plutôt confiante par rapport à la date et à la faisabilité de l'évènement". Un mariage programmé comme beaucoup d'autres en ce moment, dans l'espoir que de nouvelles restrictions sanitaires ne viendront pas ternir la cérémonie.