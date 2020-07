L'organisation des mariages reprend lentement après le confinement en Loire-Atlantique

L'été 2020 est marqué par le retour progressif des mariages et des fêtes qui vont avec. Les propriétaires de châteaux et de salles de réception reprennent lentement leurs activités en Loire-Atlantique.

Entre les annulations en séries et les reports, le secteur de l’événementiel a vécu plusieurs mois cauchemardesques. Mais cet été marque la fin de l'attente pour certains mariés, privés de cérémonie et de fête pendant l'épidémie de covid-19 et le confinement. Certains ont programmé leurs mariages en juillet, même si la plus-part ont préféré attendre le mois de septembre.

Une reprise inégale en Loire-Atlantique

"Sur le mois de juillet, nous avons 11 mariages programmés", se réjouit Edouard de Lambilly, le propriétaire du château de la Pigossière à Pont-Saint-Martin au sud de Nantes. Mais tous ne peuvent pas en dire autant : en moyenne, les lieux de réception accueillent deux ou trois mariages ce mois-ci. "En fait le problème majeur aujourd'hui c'est le be to be: faire intervenir un traiteur extérieur est périlleux avec les mesures barrières", explique Edouard de Lambilly. Le gérant du Château de la poterie à la Chapelle-sur-Erdre ajoute également qu'il attend des nouvelles du gouvernement concernant les réglementations pour le cas précis du mariage.

Gestes barrières et pertes de chiffres d'affaire

Mariage et masques ne font pas bon ménage. "Les règles sont difficiles à faire appliquer. La plupart des clients jouent le jeu mais pour certains c'est compliqué. Nous faisons le maximum pour éviter les attroupements autour du buffet, et le masque est obligatoire pour danser", affirme Edouard de Lambilly. Le gérant constate aussi une baisse drastique du nombre de convives. Certains mariés avaient annoncé 400 convives. Finalement ils ne sont plus que 200. Il anticipe une baisse d'au moins 50% de son chiffre d'affaire annuel, dans le meilleur des cas.