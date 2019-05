L'Organisation mondiale de la santé reconnaît le burn out comme une maladie professionnelle

C'est un grand espoir pour les salariés qui souffrent de cette pathologie liée au stress au travail. La décision de reconnaissance du burn out par l'OMS pourrait contraindre les gouvernements et les patrons à évoluer sur la question

Le burn out est une maladie professionnelle pour l'OMS

Marseille, France

C'est une annonce qui donne de l'espoir à tous ceux qui souffrent de cette maladie liée au stress au travail : le burn out. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de reconnaître l’épuisement professionnel comme une maladie. Plus de trois millions de Français seraient menacés par ce que le gouvernement comme les précédents, refusent de considérer comme une maladie préférant parler de "symptôme d'épuisement". Face à un malaise encore difficile à caractériser, santé public France estime à 30.000 le nombre de salariés ayant souffert de burn-out entre 2007 et 201