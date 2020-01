L'ours en peluche breton, invité à l'Elysée pour l'exposition du "Fabriqué en France"

Châteaubourg, France

101 produits d'entreprises françaises sont exposés au palais de l'Elysée les 18 et 19 janvier, pour représenter le savoir-faire d'excellence. L'ours en peluche de "Maïlou Tradition" à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) a été sélectionné. "C'est une belle récompense et une grande fierté pour nous" explique Réjane Riant, la directrice de l'entreprise "Maïlou Tradition", qui fabrique des doudous et des peluches, 100% made in France. Cette peluche a été conçue entièrement dans les ateliers de l'entreprise du pays de Vitré "C'est un ours en peluche traditionnel avec de la fourrure, comme on le faisait dans le temps, mais on a choisi un design plus moderne, pour avoir un ours plus souriant. On a des clients qui viennent du Nord de la France pour nous l'acheter " ajoute la directrice des ateliers.

L'entreprise a été rachetée en juillet dernier

En juillet dernier, l'entreprise Maïlou Tradition a été reprise par le groupe parisien Doudou et Compagnies "La deuxième associée de Maïloou partait à la retraite. Cette reprise, cela nous a apporté de la sérénité et un bagage technique que nous n'avions pas" explique Réjane Riant. Mailou Tradition compte actuellement 12 salariées. Elle est donc présente avec son ours au palais de l'Elysée ce week-end. Sur les 101 entreprises retenues dans toutes les régions, deux viennent de Bretagne.