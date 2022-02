L'ouverture ce mercredi du nouveau magasin LIDL de Trélissac

Le nouveau magasin Lidl de Trélissac ouvre ces portes ce mercredi à 8h30. A l'entrée de la zone commerciale la Feulleraie où les commerces ne cessent de pousser. Un agrandissement pour passer à 1 400 mètres carrés à quelques dizaines de mètres de l'ancien magasin explique Fabien Lehuger, responsable régional immobilier. Le groupe était locataire des anciens locaux et il était impossible de s'étendre dans l'alignement de plusieurs cellules commerciales.

Plus de références et un rayon pain

Le terrain d'à côté avec accès direct sur la route départementale et un nouveau rond-point présentait une belle opportunité. Il était important de rester sur le secteur, connu des clients, et en pleine expansion.

Les magasins ont considérablement évolué en terme d'infrastructure, plus modernes mais aussi plus éco-responsables où les salariés peuvent travailler dans de meilleures conditions. Le groupe rénove tout les magasins anciens et celui de Trélissac était l'un des plus anciens.

Il y a aussi la volonté de mieux présenter les produits. De multiplier les références. Offrir toute la gamme des produits aux clients. Présentation meilleure et l'arrivée du pain. Pas une boulangerie mais on y cuit du pain.

Lidl a doublé le nombre de ses salariés. Les anciens locaux de Lidl sont repris par le Bioccop de l'avenue Michel Grandou.