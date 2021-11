L'ouverture d'une superette Auchan à Antigone inquiète les commerçants des Halles Jacques Coeur

"Retirez ici vos courses les moins chères de la rue !" peut-on lire sur la supérette Auchan qui a ouvert le 17 novembre dans la rue Léon Blum à Montpellier. Le slogan fait tiquer Raphaël Pignol, gérant de la boutique Les Vins d'Antigone juste en face de la nouvelle enseigne. "C'est une concurrence déloyale. C'est scandaleux. Ils ont des prix plus peut-être attractifs que nous même si ce n'est pas la même qualité. On estime qu'ils vont brasser une certaine population et peut-être plus de clients que nous" s'inquiète le caviste qui tient son commerce depuis cinq ans. Daniel Venzal du restaurant La Famille est plus positif. Il se réjouit de voir de l'activité dans ce local qui était vide depuis deux ans : "C'est bien d'avoir le lieu occupé par une enseigne, que ça draine de la population et que ce soit utile pour certaines personnes."

"Nous on est vraiment un magasin de proximité et eux ils ne le sont que dans le nom" - Isabella Deelen, gérante du Comptoir des Olives

Isabella Deelen gérante depuis neuf ans du Comptoir des Olives en face d'Auchan n'est pas contre son installation. En revanche, elle a été surprise que personne ne vienne dire bonjour aux commerçants du coin. "Quand on est un nouveau voisin, on vient se présenter. La première chose que le groupe Auchan a fait c'est mettre un slogan qui nous a un peu choqués. J'aurais préféré qui nous paye un petit verre de Beaujolais nouveau et qu'ils se présentent" explique Isabella Deelen.

Les commerçants des Halles Jacques Coeur ne voient pas l'installation du Auchan d'un très bon oeil - Morgane Guiomard Copier

Quelques clients curieux pour le moment

Pour le moment, l'enseigne dans la rue Léon Blum attire seulement quelques curieux. Comme Marie-Paule, 78 ans. Elle habite à deux pas des Halles Jacques Coeur où elle va justement faire ses courses : "C'est de la bonne qualité donc je suis très contente. Mais c'est un peu plus cher alors j'irai faire un tour pour finir de remplir mon caddie." Ce Auchan Piéton fait partie des 300 que veut installer le groupe en France en 2021. On peut y faire ses courses de première nécessité. Mais surtout y récupérer à pied, en click and collect, ses courses réservées en ligne.

Isabella Deelen, gérante du Comptoir des olives en face d'Auchan n'apprécie pas trop leur slogan. Copier