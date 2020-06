L'ouverture de la 90e Foire de Dijon décalée au 6 novembre 2020

La 90e édition de la foire internationale et gastronomique de Dijon ouvrira ses portes le vendredi 6 novembre et prendra fin le dimanche 15 novembre au soir. Cinq nocturnes sont prévues : vendredi 6, samedi 7, mardi 10, vendredi 13 et samedi 14 novembre.

Le hall d'exposition de la foire internationale et gastronomique 2019 au parc des expositions et congrès de Dijon.

La crise sanitaire a mis à l'arrêt depuis bientôt deux mois et demi l'ensemble des expositions, congrès et salons prévus à Dijon Congrexpo. au premier semestre. Une situation lourde de conséquences. Selon Jean Barrault, le président du parc d'exposition dijonnais, les pertes financières s'élèvent à plus d'un millions d'euros de chiffre d'affaires.

Une situation sanitaire qui bouleverse le calendrier des foires. Au total, 42 événements ont été annulés sur le premier semestre de l'année. 18 seulement ont été reportés. C'est le cas de la foire internationale et gastronomique de Dijon. A titre exceptionnel, et si une réouverture du site est annoncée d'ici-là, elle se tiendra du 6 au 15 novembre prochain. Un retard de quelques jours pour permettre aux exposants et restaurateurs de participer à la Foire de Paris qui accuse elle aussi un retard. Prévue du 4 au 15 juillet, elle a été reportée à l'automne.

Un calendrier d’événements dévoilé

Des mesures sanitaires sont prises pour une réouverture." Tout sera prêt pour accueillir le public et les professionnels " assure Jean Barrault, le président de Dijon Congrexpo. " Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité de nos collaborateurs, nos clients, exposants et visiteurs. Nous travaillons sur un dispositif qui se chiffre à 600 000 euros." Mais si aucune date n'est encore donnée, le calendrier des événements se remplit. Avec la foire de Dijon, Florissmo se tiendra du 22 avril au 2 mai. La phase de recrutement des professionnels et exposants de l'horticulture et du jardinage a déjà débuté.

Des nouveautés attendues dès le mois de novembre

Jean Barrault regarde vers l'avenir. Un avenir fait de nouveaux salons. Les 14 et 15 novembre 2020, Dijon Congrexpo lance le premier rendez-vous des gamers et amoureux de jeux vidéos dans la région : le Dijon E-Sport Bourgogne Franche- Comté. En mars 2021, les amateurs de bière et brasseurs se réuniront au salon Bière et gastronomique. Enfin la passion des français pour la petite reine donne lieu au premier salon Velo et Co. Il est programmé du 17 au 19 septembre 2021.