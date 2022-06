L'ouverture des thermes de Plombières-les-Bains dans les Vosges repoussée en septembre

C'est un coup dur pour la commune vosgienne de Plombières-les-Bains, qui sera privée de ses thermes cet été après déjà deux années de crise sanitaire. Dans un communiqué publié ce jeudi, la maire, Lydie Barbaux, annonce un nouveau report de la date d'ouverture au mois de septembre et fait part de sa "colère".

Initialement prévue pour le 6 juin, puis repoussé au 27, la date de réouverture est donc reportée une troisième fois, alors que les thermes de Plombières-les-Bains sont toujours en travaux de rénovation. "C’est l’image de la station qui en prend un coup, tout autant que le moral des Plombinois", s'indigne Lydie Barbaux. L'élue annonce la mise en place d'un plan d'urgence "pour sauver l'été", en partenariat avec l'Office de tourisme.

C’est la colère qui m’a tout d’abord animée car depuis plusieurs mois, on nous annonce des dates d’ouverture à chaque fois repoussées." Lydie Barbaux, maire de Plombières-les-Bains

Selon la mairie, 700 curistes se retrouvent privés de leurs soins cet été. Ce report met également en difficulté l'économie locale. "Une fois de plus, les salariés se retrouvent sur le carreau avec, pour un certain nombre, la fin de leurs droits Assedic qui arrivent à terme. Une fois de plus, les professionnels de santé qu’il est déjà si difficile de recruter vont se retrouver le bec dans l’eau et sans doute très échaudés pour une prochaine ouverture. Une fois de plus, les professionnels plombinois vont subir la situation sans avoir pu anticiper cette perte sèche", fustige, scandalisée, Lydie Barbaux.

Elle appelle la Compagnie thermale à "tout mettre en œuvre pour terminer les travaux en cours, afin que l’outil de travail soit efficient et que la ville puisse retrouver son activité thermale." A la fin du communiqué, Lydie Barbaux dit avoir sollicité une rencontre entre le PDG de la Compagnie des thermes, Bernard Bensaïd, ainsi que les représentants de l'Etat et du département des Vosges.