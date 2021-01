L'ouverture des commerces les dimanches de janvier ne séduit pas vraiment les commerçants de Bayonne

Ouvrir tous les dimanches de janvier 2021, une bonne idée ? Les commerçants de Bayonne sont sceptiques. Cette ouverture dominicale est demandée par le Conseil du commerce de France pour tous les commerces non-essentiels. Plusieurs préfectures l'ont validée et le ministère de l'Economie y est favorable. Le but, tenter de rattraper les pertes causées par la crise sanitaire. Mais après un mois de décembre où ils ont énormément travaillé, les commerçants de Bayonne ne sont pas tous prêts à remettre le couvert en janvier.

Ce n'est pas faisable. Cela prend trop d'énergie - Claire, commerçante à Bayonne

En décembre, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques avait autorisé l'ouverture des commerces tous les jours, y compris le dimanche. Alors Claire a ouvert sa boutique de prêt-à-porter sept jours sur sept. Elle est seule en magasin. Le mois de décembre l'a épuisée et l'ouverture le dimanche en janvier, pour elle, c'est non. "Ce n'est pas faisable. Cela prend trop d'énergie. En plus, Bayonne n'est pas connue pour être très fréquentée en janvier." Trop d'efforts pour une ouverture qui n'est pas rentable, renchérit Ambre, gérante de la boutique La Maison du Savon de Marseille.

"On sait aussi que le mois de janvier est déjà la période la plus calme, et qu'au Pays Basque, il y a l'effet 'temps'. Quand il fait froid, qu'il pleut, qu'il y a du vent, on a beaucoup moins de monde... donc refaire des efforts, oui...mais non en fait !" Ambre va plutôt profiter de cette période creuse pour prendre quelques jours de vacances et recharger les batteries après un mois de décembre où elle a travaillé plus de 70 heures par semaine.