Moselle, France

Le centre commercial B'Est ouvre ses portes au public ce mercredi à Farébersviller. 55 000 mètres carrés de surface, 75 boutiques dont la Fnac, H&M, Sephora, Esprit, Go Sport, 5 restaurants dont McDonald's et un hypermarché Auchan. Une manne économique exceptionnelle pour pour le maire de la commune Laurent Kleinhentz, invité de France Bleu Lorraine ce mercredi. Pour lui, cette nouvelle offre commerciale va permettre de redynamiser un secteur "en difficulté" sur le plan économique.

Attirer les clients transfrontaliers

L'arrivée de ce centre commercial dope la création de 750 emplois environ, mais les commerçants du centre-ville de Farébersviller sont inquiets de l'arrivée d'un très gros concurrent. "L'idée n'était pas de déstabiliser le commerce de proximité, mais de récupérer l'évasion commerciale qui file en Sarre", veut rassurer Laurent Kleinhentz. "C'est plus de 10 millions d'euros qui filent par mois en Sarre", assure le maire de Farébersviller.