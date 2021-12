L'ouverture le dimanche séduit les commerçants limougeauds

Les sacs sont remplis de cadeaux à glisser pour Noël sous le sapin. Ils étaient nombreux les Limougeauds ce dimanche à profiter de l'ouverture des commerces. Des boutiques plus nombreuses à avoir fait ce choix note Virginie, une cliente satisfaite : "Ils sont plus nombreux, c'est vrai ! C'est agréable, il y a moins de monde que le samedi et puis ça donne de la vie à cette ville toujours un peu endormie le dimanche"

Les animations de Noël drainent du monde

Pour Malika Dahak à la tête de la boutique Kraft et de l'enseigne "My Little Dressing", cet engouement des commerçants pour l'ouverture le dimanche s'explique par le retour des animations de Noël : "L'an dernier tout a été annulé mais ces animations drainent énormément de monde. Quand on voit le monde dans la rue, il ne faut ouvrir. C'est important pour nos entreprises."

Même constat de Jérémie Gayout de la boutique Dapper qui voit un autre point positif : "Il y a un peu de monde. Je préfère travailler le dimanche à cette période de l'année. On peut prendre du temps avec nos clients et eux sont beaucoup plus à l'aise."

Il devrait y avoir encore plus de magasins ouverts le week-end prochain, pour le dernier dimanche avant Noel.