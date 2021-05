L'UFC-Que Choisir accuse Vinted de "pratique commerciale trompeuse" et saisit la justice

L'UFC-Que Choisir épingle Vinted, plateforme où l'on peut vendre et acheter des vêtements de seconde main. L'association de consommateurs a saisi la justice il y a quatre mois contre le site qui a déjà reçu sa mise en demeure pour "pratique commerciale trompeuse". "On lance une action de groupe pour que l'ensemble des acheteurs obtiennent le remboursement" d'une commission "illégale", a expliqué ce mardi sur franceinfo Raphaël Bartolomé, responsable juridique de l’UFC-Que Choisir.

Une commission optionnelle qui, dans les faits, ne l'est pas

Dans le viseur de l'association, une commission automatique au moment de l'achat, présentée comme optionnelle et protégeant les acheteurs. "Nous considérant que c'est illégal. D'abord, une commission qui est optionnelle, on la choisit. On clique sur une case, on va cocher quelque chose ou décocher à la limite quelque chose. Ensuite, ce qui est illégal, c'est de ne pas savoir qu'elle existe et de ne pas savoir comment elle est calculée", continue Raphaël Bartolomé. Il est pourtant impossible de ne pas la payer, d'après l'UFC-Que Choisir.

Son montant n'apparaît qu'au moment de payer et disparaît dans le récapitulatif de la facture. De plus, la protection acheteur ne serait pas respectée : Vinted ne promet qu'un simple paiement sécurisé et le remboursement des articles non livrés ou en mauvais état. "Lorsque vous achetez concrètement un produit à 5 euros, cette commission représente 95 centimes. Pourquoi est-ce qu’on ne le vous dit pas dès le départ ? Le produit ne vous coûtera pas 5 euros, mais il vous coûtera quasiment 6 euros", indique le responsable juridique.

Les gains collectés par la plateforme pourrait atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros, la commission s'élevant à 5% du prix de chaque vente. Vous l'avez déjà payée ? "Notre action va concerner l'ensemble des utilisateurs de l'application depuis 2016", promet Raphaël Bartolomé qui réclame le remboursement de tous les acheteurs de produits entre 2016 et 2021.