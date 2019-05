L'UFC Que Choisir de la Sarthe dévoile les attentes des consommateurs avant les élections européennes

Sarthe, France

L'association UFC Que Choisir de la Sarthe dévoile ce lundi 6 mai les résultats de sa consultation auprès des consommateurs avant les élections européennes du 26 mai. Une centaine de personnes ont rempli un questionnaire sur internet et des ateliers participatifs ont été organisés dans tout le département pour déterminer les sujets qui préoccupent le plus les Sarthois. Dans le top 3, on retrouve : la sécurité alimentaire (77%), le développement durable et le climat (72%) notamment la lutte contre les substances chimiques indésirables (86%).

La consommation se joue aussi dans l'hémicycle européen

L'un des objectifs pour Évelyne Gaubert, présidente de l'UFC Que Choisir de la Sarthe, c'est de faire comprendre aux consommateurs que la loi se joue aussi au niveau de l'Europe : "C'est même notre quotidien car les directives européennes déterminent certaines lois françaises qui les retranscrivent." Le droit de rétractation après achat, ou la possibilité de se faire rembourser un billet d'avion en cas de trajet annulé ou retardé viennent de directives européennes : "Et l'Europe peut faire beaucoup sur des thématiques qui tiennent à coeur aux Sarthois : par exemple, le fait d'avoir une information sur la qualité et la provenance de nos produits alimentaires."

Mais aussi sur les perturbateurs endocriniens, les pesticides ou même sur l'obsolescence programmée :

"C'est une question économique : si on n'est pas obligé de racheter des appareils régulièrement, c'est du gain de pouvoir d'achat.' - Évelyne Gaubert, présidente de l'UFC Que Choisir de la Sarthe

L'économie contre les droits

Pourtant, les élus ne sont pas tous réceptifs aux attentes des consommateurs. Jean-Yves Herbez, le vice-président le constate régulièrement : "Pour bon nombre d'élus, le droit des consommateurs s'oppose à l'économie. Si on leur demande de choisir entre l'un ou l'autre, ils se tournent toujours vers l'économie. Pourtant, ce sont les consommateurs qui votent pour eux." Alors c'est aussi aux consommateurs de voter

Et à quelques jours du scrutin des européennes, difficile de savoir ce que pensent chaque tête de liste de la question de la consommation. "Quand on écoute les candidats, la consommation n'est pas quelque chose qui les préoccupe. Ils préfèrent les grands sujets médiatiques mais ils oublient d'expliquer aux citoyens ce qu'est l'Europe et à quel point ses décisions ont du poids en France."

"On aimerait savoir à quelle sauce (européenne), on va être mangés nous consommateurs." - Jean-Yves Hervez, vice-président de l'UFC Que Choisir de la Sarthe

Alors pour faire le choix le plus éclairé possible, l'association a entrepris d'interroger chacune des 33 têtes de liste aux élections européennes. Des interviews qui doivent être disponible dans une dizaine de jours sur le site national de Que Choisir.