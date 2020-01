L'UFC Que Choisir dénonce la location de longue durée pour l'électroménager

La location de longue durée est de plus en plus souvent proposée

Voilà quelques années que la location longue durée s'est étendue à l'électroménager et aux téléphones portables. Le principe, c'est qu'au lieu d'acheter un smartphone par exemple, on le loue en payant une somme tous les mois.

L'ordinateur passe de 400 euros au comptant à 999 euros en LLD

Premier constat, en acquérant ainsi un appareil, on le paye beaucoup plus cher que si on l'achète comptant, mais aussi nettement plus cher que si on a recours à un crédit classique. L'étude de l'UFC Que Choisir donne l'exemple d'un ordinateur acheté chez Darty. Comptant, il coûte 400 euros. A crédit, le même ordinateur revient à 526 euros (+31%) et pour une location de longue durée, le client dépensera 999 euros (+150%).

D'autant que, souvent, les distributeurs appliquent, en fin de contrat, des frais de remise en état de l'appareil. Et le pire c'est que contrairement à un achat, on n'est pas propriétaire à la fin.

Des assurances inutiles et trop chères

L'UFC dénonce aussi l'opacité de ces contrats et soulignent qu'ils contiennent souvent des clauses qui minimisent la responsabilité des vendeurs au détriment des clients. Ainsi, les frais de remise en état en fin de contrat ne dépendent que des vendeurs qui les fixent en toute liberté.

L'association note aussi que les vendeurs "conseillent" fortement des assurances complémentaires qui renchérissent fortement le coût de la location. Autre difficulté pour les consommateurs, contrairement au crédit, on ne sait pas combien on aura payé à la fin.

Enfin pour l'UFC, cette pratique pousse à la surconsommation. L'association demande donc un encadrement de cette méthode de vente, et plus de transparence sur les contrats. Elle demande aussi aux vendeurs de supprimer les clauses abusives. A défaut, elle menace d'aller en justice.