L'UFC Que Choisir dénonce le scandale des assurances obsèques

Le principe de ces assurances obsèques, c'est de verser une cotisation tous les mois pour constituer un capital qui permettra à vos héritiers de régler les frais de vos funérailles. A fin 2017, quatre millions et demi de citoyens avaient souscrit ce type de contrat et leurs cotisations représentent plus d'un milliard et demi d'euros.

Une solution très coûteuse

Le problème c'est que les primes des assurés sont toujours nettement plus importantes que le capital qui est versé en fin de compte. Dans le pire des cas, le capital versé ne représente qu'à peine plus de la moitié des primes versées par l'assuré. Certes les assureurs affirment qu'ils revalorisent le capital garanti chaque année mais jamais assez pour que cela compense l'inflation.

Autre point faible de ces assurances les frais sont très lourds puisqu'ils peuvent représenter jusqu'à 17 % de la cotisation....

Enfin dernière difficulté, pour verser le capital au moment du décès les assureurs réclament toute une liste de pièces administratives qu'il n'est pas toujours facile de récupérer.