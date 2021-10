L'UFC Que Choisir en visite à Saintes, pour fêter 70 ans d'aide à la consommation

70 ans que l'association UFC Que Choisir aide les français à mieux consommer. Alors pour fêter ça, le van de l'association fait un tour de France jusqu'en décembre prochain. Il s'est arrêté à Saintes et à La Rochelle, les 1er et 2 octobre. L'occasion de présenter les nouveaux combats de l'association et de donner des conseils de consommation aux curieux.

Des problèmes divers et variés

Quelques tables, des prospectus, des pétitions mais aussi des jeux... Vendredi 1er octobre à l'espace Pierre Mendès-France de Saintes, quelques visiteurs se rendent au stand de l'UFC Que Choisir. Parmi eux, il y a Jean-Marie. "J'ai un problème avec ma copropriété", explique cet adhérent. "Je suis venu à la recherche de conseils juridiques."

Le van de l'UFC Que Choisir, installé devant l'espace Pierre Mendès France à Saintes. © Radio France - Solène Gardré

C'est aussi ce qui a attiré Catherine, qui vient de se décider à adhérer : "C'est un repère, d'avoir une association comme ça avec des gens de confiance. Car quand on cherche sur Internet, on trouve tout et son contraire..."

Pour Daniel Le Lan, vice-président de l'association en Charente-Maritime, c'est aussi l'occasion de présenter les deux applications lancées par l'UFC l'année dernière. "L'une aide à calculer son débit internet, et l'autre à savoir ce qu'il y a dans nos aliments ou nos produits de beauté", explique-t-il. "C'est une façon de plus d'aider nos consommateurs, en plus des conseils et de notre magasine."