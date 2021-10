L'UFC Que-Choisir épingle les banques et leurs frais de succession exorbitants

À quelques jours de la Toussaint, l'UFC Que-Choisir monte au créneau pour obtenir une baisse des frais de succession que prélèvent les banques. Des frais qui rapportent au moins 150 millions d'euros par an selon une étude de l'association de consommateurs publiée ce vendredi 29 octobre. En moyenne, les frais que prélèvent les banques pour clore le compte d'un client décédé s'élèvent à 233 euros.

Le coût de ces prélèvements varie bien sûr d'un établissement à l'autre. Ils peuvent être forfaitaires ou calculés proportionnellement aux avoirs, et vont de 120 euros au Crédit mutuel Centre-est, à 527 euros chez LCL. Depuis 2012, ces frais ont augmenté de 28 %, la palme de l'augmentation revenant à BNP Paribas qui les a multiplié par deux et demi. Autre élément relevé par l'UFC Que-Choisir : si les fonds doivent être transférés en dehors de l'établissement, les frais atteignent 145 euros alors que le même virement, entre vivants, est gratuit.

Des frais élevés par rapport à nos voisins

La comparaison avec les autres pays européens n'est pas flatteuse pour les banques françaises. D'après l'UFC Que-Choisir, les frais pratiqués en France sont deux fois supérieurs à ceux en Belgique ou en Italie, et même trois fois plus élevés qu'en Espagne. "Au-delà des coûts, chacun perçoit que ce sujet bien spécifique touche à une question plus profonde qui est celle de la moralité des frais bancaires de succession", écrit l'association de défense des consommateurs qui salue la législation allemande. Outre-Rhin, ces frais sont illégaux. L'UFC Que-Choisir demande au gouvernement français de légiférer sur la question, en encadrant et en plafonnant ces frais au niveau des coûts réels pour les banques.