L'UFC Que Choisir lance une pétition contre la TVA sur les taxes sur l'énergie

L'UFC Que Choisir lance ce mercredi une pétition pour réclamer la suppression de la TVA qui s'ajoute aux taxes sur les carburants et l'énergie. Une façon de freiner l'envolée annoncée des prix des carburants qui va suivre la montée des cours du pétrole.

L'UFC Que Choisir annonce 12 à 14 centimes d'économie possible par litre en supprimant la TVA sur les taxes

Avec cette pétition publiée ce mercredi sur son site internet, l'UFC Que Choisir réclame la suppression de la TVA qui pèse sur les prix des carburants et de l'énergie. Cette TVA pèse sur les autres taxes, comme la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants) et la CSPE (contribution au service public de l'électricité).

L'UFC Que Choisir a calculé que cette TVA a rapporté l'an dernier 4,6 milliards d'euros qui ne financent pas la transition énergétique mais abondent directement le budget de l'Etat.

Un coût important pour les consommateurs

Cette TVA représente 14 centimes par litre d'essence et 12 centimes par litre de diesel. Soit plus que le coût du carburant lui-même. Pour une facture moyenne de chauffage, la TVA se monte à 62 euros pour les ménages qui se chauffent au fioul, 56 euros pour ceux qui utilisent l'électricité et 31 euros pour ceux qui sont chauffés au gaz.

En 2018, elle a rapporté 3,2 milliards d'euros pour les carburants, 1 milliard pour l'électricité, 200 millions d'euros pour le gaz et autant pour le fioul domestique.