L'UFC-Que Choisir menace en justice 57 compagnies aériennes qui refusent le remboursement des billets

C'est une information France Inter : l'association UFC-Que Choisir menace 57 compagnies aériennes dont Air France, pour non-respect de la législation européenne en matière de remboursement. Nombreux sont les Français à se poser la question : va-t-on me rembourser mon vol annulé à cause de la fermeture des frontières ? Nombreuses sont les compagnies à avoir répondu en imposant des avoirs valables pendant un à deux ans. Or, elles ne peuvent pas obliger ses clients à accepter un bon d'achat.

Non-respect de la réglementation européenne

"Dans quasiment 80% des cas, volontairement, les compagnies aériennes ne respectent pas la législation." La réglementation européenne est claire explique Raphael Bartlomé, juriste pour l'UFC-Que Choisir :

Si les compagnies annulent leurs vols, elles doivent dans les 7 jours procéder au remboursement des passagers.

On constate l'inverse : c'est une cacophonie de bons d'achat, de remboursements retardés dans le temps, et la Commission européenne l'a déjà dit il y a plus de trois semaines."

Un secteur aéronautique dans la tourmente

Le remboursement des billets représenterait 35 milliards de dollars selon l’Association internationale du transport aérien (IATA) qui regroupe 293 compagnies. Un remboursement qui inquiète les dirigeants de compagnie, qui cherche à tout prix à conserver un maximum de trésorerie.

L'association de consommateur a décidé de laisser 15 jours aux compagnies pour revenir sur leur politique. Si rien ne bouge, l'UFC-Que Choisir menace de leur intenter un procès.

La liste des compagnies concernées