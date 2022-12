L’UFC Que choisir Nîmes lance une carte interactive des supermarchés drives

Les Français font tous ce constat. Faire ses courses coûte plus cher. Pour tenter d’alléger la note, l’UFC Que Choisir a mis en place une carte interactive qui permet de comparer les supermarchés drives et d’identifier le moins cher, près de chez soi. « Vous n’avez qu’à renseigner votre situation (« célibataire », « famille » ou en « couple ») et indiquer votre code postale pour trouver ce qui vous conviendra le mieux », note Bernard Désandré, président de l’antenne nîmoise de l’association de consommateur, invité de France Bleu Gard Lozère, ce lundi matin. L’UFC Que choisir a notamment décliné ce comparateur pour les prix du carburant ou encore les circuits courts.

Face à la flambée des prix, France Bleu et l’Institut Nielsen IQ ont décidé de lancer « Le Panier France Bleu ». Ce dernier est composé de 37 produits du quotidien pour lesquels vous pourrez suivre l’évolution des prix, via cette carte interactive.