L'UFC-Que Choisir repousse sa campagne " Energie moins chère", 3.000 loirétains dans l'attente

Chaque année, depuis 2013, l'UFC-Que Choisir met les fournisseurs d'énergie en concurrence sur une offre groupée d'achat. C'est la campagne baptisée " Energie moins chère ensemble". L'objectif est d'obtenir les tarifs de gaz et d'électricité les plus intéressants sur le marché et avec un prix garanti sur un an. " L'économie n'est pas négligeable, c'est de l'ordre de 10%. Pour certains, ça peut aller jusqu'à 150 euros par an " explique Françoise Pilard, la présidente de l'UFC-Que Choisir à Orléans. Cette année, 210.000 ménages se sont inscrits en France pour participer à l'opération de l'UFC-Que Choisir dont 3.343 dans le Loiret.

Cette année, avec les hausses encore à venir, on est un peu coincé

Mais, avec l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, l'association de défense des consommateurs a dû revoir son dispositif. " Vu le contexte et les hausses encore à venir, aucun fournisseur ne veut s'engager sur un prix bas et garanti. On est un peu coincé" explique Françoise Pilard. L'enchère avec les fournisseurs, qui était prévue le 21 septembre, est donc repoussée au début de l'année 2022.

L'UFC-Que Choisir propose un comparateur de tarifs en ligne

En attendant, l'association recommande à tous les ménages qui ont un abonnement à prix fixe de le conserver pour l'instant. Pour les autres, " On leur dit bien de comparer entre les différents fournisseurs. Même actuellement, ça peut valoir le coup de changer mais il faut tout regarder de près " insiste Françoise Pilard. L'UFC met d'ailleurs à disposition un comparateur de tarifs sur son site internet. "Ce qui est sûr, c'est que cette explosion des tarifs préoccupe déjà les consommateurs. On reçoit beaucoup d'appels et de courriers en ce moment pour nous demander des conseils."

Des achats groupés aussi sur le fioul

Depuis 3 ans, l'association propose également des achats groupés de fioul. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire gratuitement sur le site de l'association. Les enchères auprès des fournisseurs ont lieu 2 fois par mois. Dans le Loiret, 220 habitants ont profité de cette opération l'an passé pour une économie moyenne de 83 euros.