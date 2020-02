L'UFC Que Choisir traîne le site de revente de billets Viagogo en justice

L'UFC Que Choisir porte plainte ce mardi contre le site de vente de billets Viagogo. Pour deux motifs : pratiques commerciales déloyales et revente de billets sans autorisation.

Voilà des années que le site de revente en ligne de billets de spectacles et de matches est dans le collimateur de l'association de défense des consommateurs. Qui a cette fois décidé d'aller en justice et qui poursuit donc ce mardi le site pour pratique commerciale déloyale, trompeuse et agressive mais aussi pour revente de billets sans autorisation.

L'UFC Que Choisir reproche à Viagogo de multiplier les messages stressants du type "les billets seront bientôt tous écoulés" ou "il ne reste plus que deux minutes pour acheter", ce qui pousse le consommateur à acheter sans trop se préoccuper du prix des billets. Et au moment de payer l'acheteur découvre les frais supplémentaires qui se montent en moyenne à un tiers du prix des places.

Le deuxième reproche tient au fait qu'il est illégal en France de revendre des billets en masse à des fins spéculatives. Et sans l'autorisation des organisateurs de spectacles sportifs ou culturels.

Viagogo a déjà été condamné en France ...

Viagogo a déjà été condamné pour ces pratiques, notamment à la demande du festival des Vieilles charrues en 2012, de la Ligue de football professionnel (LFP) ainsi que la Fédération française de foot (FFF) en 2014, puis de la fédération internationale de football en 2018. Le site a aussi été rappelé à l'ordre par la DGCCRF (Direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) en 2017. Celle-ci a d'ailleurs renouvelé son avertissement auprès du site et de huit autres plateformes de revente de billets l'été dernier, en leur demandant de se mettre en règle.

Et épinglé à l'étranger

Viagogo s'est également vu interdire de vendre certaines places de concert en Allemagne et au Royaume-Uni en 2018. Outre Manche, la justice oblige le site à indiquer s'il y a un risque que les billets vendus ne soient pas acceptés à l'entrée de l'événement, à préciser les numéros de siège des billets en vente, à vérifier que les vendeurs ont bien les billets et enfin à faciliter les remboursements en cas de litige.

L'UFC Que Choisir conseille aux consommateurs d'acheter leurs billets sur les billetteries classiques, ou sur les bourses d'échange officielles.