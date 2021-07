L'Ufolep de l'Indre a vu son nombre de licenciés chuter de 35% à cause de la pandémie

Le Covid-19 n'a pas laissé le monde du sport indemne. L'année de pandémie et les confinements-déconfinements successifs ont eu raison de la motivation de certains. L'Ufolep de l'Indre, qui comptait plus de 3 500 licenciés dans le département, a vu ce chiffres baisser de 35% l'année dernière. Il en va de même du côté des associations dans le département : 132 associations sportives étaient affiliées, elles sont désormais 115. La faute à la pandémie : avec les salles de sports fermées et les compétitions sportives annulées, certains n'ont pas osé s'inscrire, d'autres n'ont pas renouvelé leur inscription, d'autres enfin ont souhaité se faire rembourser.

Mais la Fédération sportive multisports n'a pas dit son dernier mot. Hasard du calendrier, la sortie progressive de la pandémie arrive au moment où l'Union présente son nouveau plan national sportif (il y a un nouveau plan tous les quatre ans). Pour l'occasion, Arnaud Jean, le président national de l'Ufolep, a fait pour la première fois le déplacement dans l'Indre. Il détaille les sept priorités majeures de l'Ufolep pour les années à venir :

-la vitalité de la vie associative : il s'agit de prendre en considération le réseau des associations et son développement.

-le déploiement du multisports : l'Ufolep souhaite développer des projets d'éducation par la pratique sportive.

-la dynamisation de la vie sportive : organiser des activités sportives sous la forme loisirs ou compétitives en direction du plus grand nombre.

-l'accessibilité au sport pour les publics issus des territoires prioritaires : réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive quel que soit le public ou le territoire concerné.

-l'égalité et l'intégrité comme fondamentaux : le sport est un vecteur d'émancipation et d'épanouissement pour l'individu, quel que soit son genre. L'Ufolep souhaite être une fédération modèle et lutter contre toutes les formes de discrimination ou de violence.

-la prise en compte du sport-santé : concilier une approche sportive mêlant prise en compte des problématiques de santé et de vulnérabilité sociale.

-l'innovation et la recherche au service du sport pour toutes et tous : les évolutions numériques sont un levier majeur et une source de simplification pour les démarches administratives des associations.

700 000 euros en moins pour l'Ufolep en une année

Concernant la baisse des licenciés dans le département, elle se ressent aussi nationalement puisque l'Ufolep comptait 350 000 licenciés en France et 8 000 associations membres avant la pandémie. Un chiffre en baisse de près de 30%. Arnaud Jean nous dresse le bilan économique de la Fédération : "Pour l'Ufolep c'est une perte de 700 000 euros de recettes en une année, sur un budget d'environ 6 millions d'euros. Cette perte a été fortement contrebalancée grâce aux aides de l'Etat et finalement on s'en sort bien, beaucoup mieux que d'autres fédérations. Aujourd'hui on sait qu'on va devoir faire un effort économique pour séduire et fidéliser à nouveau nos licenciés habituels. Economiquement on va s'en sortir mais on a perdu un tiers de nos licenciés ce qui est dramatique."