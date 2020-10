Sur sa face facebook, l'UMIH 13, l'Union des Métiers des Industries de l'Hôtellerie annonce la réouverture ce mardi matin des bars sous conditions : pas de service au comptoir ni debout et déambulation verres à la main interdites. La préfecture ni confirme ni n'infirme.

L'UMIH 13 annonce la réouverture des bars à Aix-en-Provence et Marseille

Les bars à Aix et Marseille vont-ils rouvrir ce mardi matin ? Si l'on s'en tient au message posté par l'UMIH 13 (Union des Métiers des Industries de l'Hôtellerie) ce lundi soir sur sa page facebook la réponse est oui. Du côté des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône en revanche on ne parle pas de feu vert. La situation est donc encore floue. D'après le président de l'UMIH, Bernard Marty, les bars peuvent rouvrir sous conditions : la consommation au comptoir, la consommation debout, les déambulations verres à la main, en intérieur ou en extérieur sont interdites. La décision paraît officielle puisque toujours sur sa page facebook, Bernard Marty, remercie le préfet des Bouches-du-Rhône "pour son courage et sa prise de responsabilité". Il promet d'ailleursque l’UMIH13 : "ne défendra aucun établissements qui ferait l’objet de sanction administrative pour non-respect de la réglementation."

Contactée ce lundi soir en revanche la préfecture n'a ni confirmé ni infirmé la réouverture des bars. Le préfet promet de rappeler l'UMIH pour clarifier les conditions d'ouverture.