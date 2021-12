L'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière Corsica en guerre contre les locations non déclarées de meublés touristiques en Corse. Elle demande aux autorités d’appliquer la loi pour combattre cette concurrence illégale et réclame la création d'un comité pour assainir la situation

L’UMIH Corsica veut traquer les locations non déclarées

L'UMIH Corsica en guerre contre les locations non déclarées

85% de locations non déclarées

Selon la loi, toute personne souhaitant louer sa résidence principale ou secondaire à des touristes doit préalablement le déclarer en mairie. Elle doit aussi collecter la taxe de séjour pour la reverser aux communes ou aux communautés de communes et surtout déclarer aux impôts le revenu de la location. Les fraudeurs risquent même un redressement fiscal doublé d'une pénalité de 70 %. Mais la fraude reste énorme, impossible à quantifier. Une concurrence déloyale dénoncée une fois encore par l’Union des Métiers et de l’Industrie de l’Hôtellerie Corsica

Un comité de pilotage pour assainir la situation

Ses représentants réclament la mise en place, avant le 15 décembre, d'un comité de pilotage placé sous la co-présidence du Président du Conseil Exécutif de Corse et du Préfet de Corse. Aux côtés des sous-préfets, des maires et des présidents des intercommunalités, il devra faire appliquer la loi et enfin mettre un terme à cette concurrence déloyale.

Mais à ce stade rien ne permet de dire si les revendications des professionnels du tourisme seront perçues par les autorités. En juillet 2020, le préfet de Corse avait déjà présenté un plan d'action sensé lutter contre "Ceux qui louent de manière non-déclarée et qui en font leur profession", avait indiqué le représentant de l'Etat. Un plan en deux axes avec l'entrée en vigueur d'une déclaration préalable à la location et la chasse aux fraudeurs renforcée par l'intermédiaire des services fiscaux. "Ça se passe immédiatement, c'est maintenant !", avait indiqué la Directrice régionale des finances publiques de Corse. Mais à ce jour, selon AirDNA, le site spécialisé dans la location de logements de vacances, 85% des locations seraient toujours non déclarées en Corse.