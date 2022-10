L'UMIH de Vendée en campagne de séduction

Jeunes, engagez-vous dans l'hôtellerie et la restauration ! C'est le message que lance l'UMIH de Vendée. Représentant 787 professionnels du secteur l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Vendée veut vanter les bienfaits de travailler dans ce milieu. Des représentants vont aller les rencontrer dans leurs établissements, avec la documentation nécessaire.

Le Covid nous a aussi poussé à nous remettre en question. Hélène Clautour

Après un réel effort sur les salaires pour attirer de la main d'oeuvre les patrons doivent aussi faire preuve d'imagination pour palier les contraintes du métier que sont les horaires décalés. "Le Covid n'a pas arrangé les choses mais a eu le bénéfice de nous remettre en question - reconnaît Hélène Clautour du restaurant L'Estran à Notre Dame de Monts et représentante des restaurateurs à l'UMIH 85- et nous aussi les patrons on a apprécié de se retrouver en famille à la maison". Parmi les pistes, Arthur Biclet gérant du P'tit Challans à Challans et secrétaire général de l'UMIH, en évoque une: "On essaie de mettre en place des contrats extra avec des jeunes qui vont combler une soirée dans la semaine sous forme de contrats étudiants pour soulager et libérer les employés".

La liste des formations différentes sera distribuée aux collégiens de 3ème et aux lycéens © Radio France - Yves-René Tapon

Pendant la saison estivale 80 % des établissements vendéens étaient fermés 2 jours par semaine, par manque de bras ou par choix.

Les représentants de l'UMIH de Vendée, autour du président Tarek Tarrouche, Hélène Clautour et Arthur Biclet © Radio France - Yves-René Tapon

