L'UMIH propose une expérimentation de réouverture des terrasses le 1er avril en Nouvelle Aquitaine

Roland Heguy, patron Biarrot et président national de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie a écrit au premier ministre Jean Castex ce vendredi pour lui proposer un plan de réouverture en 3 phases des bars et restaurants. Et pour l'expérimentation il propose la Nouvelle Aquitaine.

Peut on rêver à un repas en terrasse à partir de la semaine prochaine ? Le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, le biarrot Roland Heguy a écrit en ce sens au premier ministre au nom de la profession pour lui proposer un plan de réouverture en trois phases, pour lequel il imagine une expérimentation en Nouvelle Aquitaine à partir du 1er avril prochain."Nous avons proposé au premier ministre de pouvoir rouvrir dans les départements qui ont une incidence de contamination très faible et de faire une expérimentation pour pouvoir effectivement ouvrir des établissements en respectant le protocole et le couvre feu".

Un plan donc en trois phases

La première phase qui serait expérimentée à partir du 1er avril en Nouvelle Aquitaine: ouvrir les restaurants d'hôtel le soir pour les clients qui sont enfermés dans leur chambre ainsi que les terrasses Deuxième phase : ouvrir les bars et les restaurants le midi, puisqu'il y a couvre feu le soir. Troisième phase : rouvrir l'ensemble de la profession.

Une expérimentation attendue à Bayonne

Une expérimentation proposée qui séduit les quelques restaurateurs que nous avons croisés à Bayonne ce vendredi après midi. Nicolas Garbay au Garde Manger y voit une bonne idée. "Je pense que ça serait une bonne idée pour essayer de tester une nouvelle démarche parce qu'il faut bien, à un moment donné, essayer de rouvrir les restaurants", explique le restaurateur. "Si la phase expérimentale pourrait passer par la terrasse, ça serait éventuellement une bonne solution. De toute façon, même si on donne pas accès aux gens à la terrasse, les gens se mettent dehors pour manger sur les bancs publics et puis dans les marches, donc, ça serait mieux qu'ils soient mieux installés pour finalement consommer nos plats". Même constat pour Hugo des Tontons Flingueurs : "Vivement que ça ouvre de toute façon, terrasse ou pas, midi soir qu'ils ouvrent vite. Puis l'été approche, donc là, par contre, il y a beaucoup de gens qui vont mourir si on rouvre pas cet été".

L'UMIH a envoyé son courrier en cette fin de semaine, et n'a pour l'heure reçu aucune réponse au sujet de cette éventuelle expérimentation.