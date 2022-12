L'une des 500 plus grosses fortunes de France a racheté un château en Dordogne

Francky Mulliez a racheté le château en 2018, mais il a décidé très récemment de rendre l'affaire publique. Le fondateur de Kiloutou, membre de la très fortunée famille Mulliez (Auchan, Boulanger, Decathlon... ) et lui-même 389ème homme le plus riche de France selon le classement Challenges veut investir dans les vins de Bergerac. Il a racheté le château Cluzeau, à Sigoulès-et-Flaugeac, et ses 14 hectares de vigne.

ⓘ Publicité

Investir dans la vigne

Le riche retraité de 75 ans vit entre Dampierre, son château dans les Yvelines, et le château de Bannes à Beaumont-du-Périgord. Il a découvert la Dordogne il y a une quinzaine d'années, et il en est tombé amoureux. La suite logique c'était donc d'investir dans le vin, et en Bergeracois, explique Pascal Thévard, le gérant de Cluzeau. "Il aurait très bien pu aller en Bourgogne ou en Saint-Émilion. Quand on pense à ces grosses fortunes, c'est toujours les belles adresses qui viennent. Mais lui non, il avait envie de marquer de son empreinte son passage dans cette région. Monsieur Mulliez n'a pas honte d'avoir gagné cet argent avec Kiloutou, mais il a surtout envie de le partager."

Le château Cluzeau, c'est 80.000 bouteilles par an, avec 14 hectares de blanc et de rouge, en appellation Bergerac, Côtes-de-bergerac, et un hectare et demi de Monbazillac.

Vins légers et biodynamie

Bien sûr, vous ne verrez pas Francky Mulliez dans les vignes pendant les vendanges, il reste discret. Mais il suit de très près tout ce qui se fait à Cluzeau, et il vient régulièrement visiter l'équipe, le maître de chai et l'ouvrière viticole. "C'est un monsieur simple, il n'est pas un homme d'agenda ou un homme de l'ordinateur. Il vient, il déguste une bouteille et discute", sourit Pascal Thévard. Francky Mulliez veut des vins légers, typiques et caractéristiques du Bergeracois, pas des vins qui pourraient ressembler à d'autres appellations non loin. "On a un vin qu'on appelle vin de plaisir, le petit Cluzeau. C'est quasiment son vin de table quand il reçoit", ajoute le gérant.

Depuis son arrivée, Francky Mulliez a tout de même opéré quelques changements. Depuis quelques temps, les raisins sont cultivés en biodynamie. Et le logo du château a changé. Francky Mulliez adore les mules américaines, alors désormais les tonneaux sont marqués de deux fers à cheval, pour Château Cluzeau.