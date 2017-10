L'UNEF Bourgogne souhaite une convergence des opposants au gouvernement

Dans un communiqué adressé à tous les syndicats, l'UNEF Bourgogne appelle à une convergence des syndicats pour amplifier la mobilisation contre la politique du gouvernement. Le syndicat des étudiants propose une assemblée générale à la rentrée. Son président, Victorien Di Fraja s'en explique.

Vacances de la Toussaint ou pas, les étudiants de l'UNEF restent très remontés contre le gouvernement d'Edouard Philippe et d'une manière générale contre la politique initiée par le président Emmanuel Macron. Ils adressent un communiqué à tous les syndicats et les associations pour que tous convergent vers des actions communes et leur proposent une assemblée générale à la rentrée.

Victorien Di Fraja, président de l'UNEF Bourgogne

Le président de l'UNEF Bourgogne, Vincent Di Fraja estime que "le 19 octobre, la CGT n'a pas appelé à une manifestation unitaire et on voit aujourd'hui que l'intersyndicale est en péril. Et au vue de ce que propose le gouvernement, on a décidé à l'intérieur de notre syndicat d'appeler à un front syndical, politique et associatif pour avoir l'unité contre le gouvernement."

On est juste là pour éveiller les consciences - Vincent Di Fraja, président de l'Unef Bourgogne

Victorien Di Fraja estime que les étudiants de l'Unef Bourgogne ne sont pas là d'un point de vue hégémonique mais "pour éveiller les consciences et dire qu'il faut se réunir. Ce n'est évidemment pas l'Unef qui va être tout le temps devant. On n'a pas à diriger les gens mais juste faire un appel à la conscience."

