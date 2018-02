L'UCAV, l'Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse, vient de s'auto-dissoudre. L'annonce en a été faite lundi soir, lors de la dernière assemblée générale de l'association. L'organisme arrête ses activités, faute de financements et d'adhérents.

Avignon, France

Elle a rassemblé jusqu'à 26 associations de commerçants et d'artisans et 9 syndicats professionnels : l'Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse vient de s'auto-dissoudre.

Sa présidente Sonia Strapélias, très émue, l'a annoncé lundi soir, lors de la dernière assemblée générale de l'association.

Il faut dire que le collectif était fragilisé par une récente scission, et par la création d'une autre association de commerçants sur Avignon. Il devait aussi faire face à la suppression de ses subventions publiques en 2018, soit 23.000 euros au total.

Imaginer autre chose

Mais Sonia Strapélias estime que si l'association s'arrête, c'est aussi parce qu'elle a mené à bien sa mission.

"Nous avons gagné tous les combats que nous avons mené contre l'extension des grandes surfaces. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont compris l'enjeu de cette bataille. Il y a des moratoires un peu partout, notamment dans le Grand Avignon".

L'UCAV veut donc passer à autre chose.

"Il faut maintenant imaginé un autre mode d'action, avec un collectif qui innove, qui propose", poursuit Sonia Strapélias.

Nous avons combattu contre, mais maintenant, si on veut construire l'avenir, il faut travailler avec. Il faut imaginer les façons de travailler tous ensemble.

Les anciens membres de l'UCAV assurent prendre le temps de la réflexion, pour imaginer un nouveau collectif et de nouveaux modes de collaboration.

"Pour l'instant, rien n'est fait, tout est à construire, assure la présidente. Demain, il n'y aura plus d'UCAV en Vaucluse, mais il y aura autre chose".