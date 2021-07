L'Union des fabricants appelle à faire attention aux contrefaçons au Perthus et à la Jonquera

Sacs de marque à 20 euros, Alcool à moitié prix... de telles dégriffes vous semblent étranges ? Il s'agit probablement de produits de contrefaçon. Ils sont légions et l'été, avec son lot de touristes, est une période particulièrement propice à la circulation de ces faux produits. La contrefaçon représente 10 % du commerce en France et fait perdre chaque année, 7 milliards d'euros à l'économie française. C'est pourquoi l'Union des fabricants (l'UNIFAB) se mobilise, avec une tournée d'été jusqu'au 23 août. Une campagne pour aller à la rencontre des consommateurs sur les plages et les sensibiliser contre les articles de contrefaçon. Cet été, la tournée se concentre sur la côte basque et la côte d'azur, mais l'UNIFAB prête une attention particulière à la frontière franco-espagnole et notamment au Perthus et à la Jonquera, zones bien achalandées en articles d'imitation. "Il faut savoir que 80% de la contrefaçon qu'on trouve en France vient de Chine. Mais sur la zone du Perthus et de La Jonquera, ça vient beaucoup de Turquie. Les filières de contrefaçon y sont très organisées" explique la directrice générale de l'UNIFAB, Delphine Sarfati-Sobreira.

Des coups de filet réguliers à la frontière franco-espagnole

La douane française saisit plus de 5,2 millions de produits de contrefaçon par an aux différentes frontières de l'hexagone, avec une augmentation de 20 % l'année dernière. A la frontière espagnole, les coups de filet sont réguliers également du côté de la frontière espagnole. En novembre dernier par exemple, la Guardia civil a saisi l'équivalent de 900.000 euros d'articles de contrefaçon dans la partie espagnole du Perthus. "La police espagnole coopère très bien avec la police française, et ce depuis longtemps. Mais les Espagnols sont plus laxistes car leur priorité est sur l'immigration, très importante. Chaque pays fixe ses priorités. En France, on a un rapport et un projet de loi actuellement en discussion à l'Assemblée nationale" détaille Delphine Sarfati-Sobreira.

Aujourd'hui, la moitié de la contrefaçon qui est consommée sur le territoire français provient des plateformes en ligne

S'il y a des efforts des autorités, l'UNIFAB estime qu'il ne sera pas possible d'éradiquer la contrefaçon à la frontière franco-espagnole sans la responsabilisation des consommateurs eux-mêmes. "Malheureusement, la contrefaçon, c'est très pernicieux, c'est du trafic de fourmis. Lorsque vous avez des voitures qui passent non-stop à la frontière, il faudrait pouvoir arrêter toutes les voitures pour trouver des articles par-ci par-là. C'est très compliqué." Un travail de titan que doivent également déployer les autorités sur internet depuis quelques années. "Aujourd'hui, la moitié de la contrefaçon qui est consommée sur le territoire français provient des plateformes en ligne et il est très, très important d'impliquer le consommateur et de lui faire comprendre que la contrefaçon, non seulement c'est parfois dangereux pour l'environnement et la santé, avec par exemple des alcools frelatés, mais c'est aussi interdit." C'est pourquoi cette tournée d'été sur les plages s'accompagne d'un partenariat en ligne entre l'UNIFAB et plusieurs plateformes telles qu'Ebay, Facebook, Instagram et Google.