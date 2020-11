L'union des maires de la Dordogne demande la réouverture des petits commerces de centre ville

Alors que de plus en plus de maires de France publient des arrêtés pour autoriser la réouverture des petits commerces de centre ville en plein confinement, Jean Castex le premier ministre doit s'exprimer sur le sujet ce dimanche soir au 20h de TF1.

En Dordogne, un maire a déjà pris un arrêté de réouverture des commerces de sa ville, il s'agit de Nicolas Platon à Ribérac. Et ce dimanche l'Union des maires de la Dordogne écrit au préfet pour demander de rétablir l'égalité. C'est à dire soit d'autoriser les commerces de centre ville à rouvrir quand les garanties sanitaires sont réunies. Soit d'interdire les rayons de produits non vitaux dans les rayons de supermarché. Car les petits commerces sont en grand danger aujourd'hui dans les communes explique Bruno Lamonerie, le président de l'Union des maires de la Dordogne :

"On est conscients qu'il y a une nécessité sanitaire, tout ne peut pas être comme avant. Mais aujourd'hui il y a des distorsions de concurrence. On ne comprend pas pourquoi on peut se procurer certains produits qui ne sont pas de première nécessité dans les grandes surfaces, comme s'habiller, et on ne peut pas le faire en ville. Il y a des commerces qui risquent de disparaître. Et demain quand les choses seront finies, on nous demandera de revitaliser les centres bourgs, de sauver les commerces. Avant que tout disparaisse, il y a donc des choses à revoir" dit-il.