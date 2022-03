L'union syndicale de la santé et de l'action sociale réclame une revalorisation salariale pour tous

183 euros pour tout le monde : c'est la première revendication de l'union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale de Meurthe-et-Moselle. C'est également une augmentation des salaires de 300 euros que réclament les syndicats CGT affiliés à l'USD Santé et Action Sociale 54. Ils se sont rassemblés devant l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand-Est, boulevard Joffre à Nancy, avant de marcher jusqu'à la préfecture où ils se sont arrêtés.

Une banderole temporairement affichée sur la façade de l'ARS © Radio France - Lucas Bouguet

De nombreuses professions oubliées

Le personnel oublié est nombreux. Véronique en fait partie. Responsable comptable dans les Vosges, elle ne bénéficiera pas de l'augmentation de 183 euros par mois. "On est tous en première ligne et on y est encore et on est pas du tout considéré pour la valeur qu'on apporte à la société. C'est intolérable, s'insurge-t-elle. Ce n'est pas des primes que l'on veut, c'est des augmentations de salaire pérennes et qui correspondent à notre utilité sociale", martèle la syndiquée CGT.

Le cortège se dirigeant vers la préfecture © Radio France - Lucas Bouguet

Pour Laurène, secrétaire à l'institut médico éducatif Jean L'Hote à Lunéville, c'est l'incompréhension. En effet, pendant le confinement, l'ARS leur a donné une attestation pour venir travailler. Mais aujourd'hui, elle n'a pas le droit à cette augmentation de salaire. "Je ne comprends pas pourquoi pendant la crise on a pu se déplacer comme tout le monde et là à cette heure-ci, on n'est pas [revalorisés comme] les autres."

Une revalorisation salariale de 300 euros nets

Plus largement, c'est une revalorisation des salaires de 300 euros nets mensuels pour tous les salariés de l'action sociale que réclame la CGT. Selon Emmanuel Flachat, secrétaire CGT santé et action sociale de Meurthe-et-Moselle, "l'argent, il y en a. On l'a vu encore récemment avec les augmentations annoncées pour le point d'indice des fonctionnaires. Nous ce que l'on voudrait, c'est que dans le travail social, il puisse y avoir un geste significatif", revendique-t-il. Des revendications qui viennent s'ajouter à une crainte de voir certains acquis sociaux disparaître avec la renégociation des conventions collectives.