Joué-l'Abbé, France

Un pot de peinture posé sur une table, les derniers verres à laver et les rayons de l'épicerie qui se remplissent peu à peu. Xavier et Betty Evenisse, les deux gérants de Chez Nono, ont travaillé tard mercredi soir pour que tout soit prêt pour l'ouverture. " C'est le stress" sourit Betty "mais bon c'est l'affaire de quelques jours, le temps que tout se mette en route". Et il y en a des choses à gérer car Chez Nono, on trouve un bar-tabac, une épicerie, un restaurant, mais aussi un service blanchisserie, des plats à emporter ou encore du pain. Bref un multi-commerce qui manquait au village. "C'est une immense joie" dit le maire de la commune Janny Mercier. "Après une année de galère à la recherche d'un repreneur enfin on y arrive ! Maintenir un commerce de proximité dans un village de 1300 habitants c'est particulièrement difficile. Vous savez, depuis un an j'ai entendu des réflexions de la part des habitants... le village est mort, y a plus rien... on doit aller chercher le pain dans la commune d'à coté. Il y a un besoin évident pour nos habitants. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de vie le commerce local".

Betty, Xavier et leur fils se lancent dans une nouvelle aventure © Radio France - yann lastennet

Une petite annonce sur le bon coin

Il y a un an, la seule épicerie du village fermait ses portes. La mairie , déjà propriétaire des murs, décide d'acheter aussi le fonds pour trouver plus facilement un repreneur. Une petite annonce passée sur leboncoin et bingo ! " Nous avons eu 25 candidatures mais nous avons retenu celle de Xavier et Betty pour leur expérience" explique le maire.

Janny Mercier, le maire de Joué L' Abbé, est heureux de voir rouvrir un commerce dans son village © Radio France - yann lastennet

Car le couple a déjà pas mal bourlingué. Xavier a 30 ans de restauration derrière lui, dans des restos du département, dans les cantines scolaires, dans une maison de retraite. Le couple a même tenu pendant 3 ans l'Auberge à Ruillé-En-Champagne avant de se recentrer sur une activité de traiteur. " On va faire une formule du midi, entrée-plat-fromage-dessert à 13 euros et le week-end on va proposer une cuisine plus élaborée" dit Xavier. Il y aura aussi de la restauration rapide, pizza, kebab et sandwich. En revanche, "pour la partie épicerie, on part un peu dans l'inconnu" ajoute Betty. 500 produits vont garnir les rayons de la supérette qui sera gérée par le fils. "Des produits pas forcément plus cher qu'en grande surface". Chez Nono est ouvert 7 jours sur 7. "On se reposera le soir" ajoute Xavier avant de retourner en cuisine. L'ouverture du commerce est attendu par les habitants "Les enfants me demandent quand est-ce qu'on ouvre pour acheter des bonbons, d'autres personnes assurent qu'elles viendront faire leurs courses chez nous, çà fait chaud au coeur" s'encourage Betty : "Faut se battre, on va y arriver". Chez Nono (7 rue Principale à Joué L'Abbé) est ouvert 7 jours sur 7 : du lundi au jeudi de 7h à 20h; le vendredi de 7h à 21h30, le samedi de 7h à 22h30 et le dimanche de 8h à 15h