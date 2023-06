L'unité psychiatrique de l'hôpital de Niort ferme 10 lits, "l'Etat se désengage complètement" déplore FO 79

10 lits de moins en psychiatrie au centre hospitalier de Niort : c'est la conséquence de la fermeture de l'unité Est, annoncée par la direction de l'établissement. Une décision qui faite suite au "nombre de postes médicaux et non médicaux vacants dans le secteur de la psychiatrie" peut-on lire dans un communiqué de presse. Le syndicat Force Ouvrière déplore un manque d'attractivité du centre hospitalier, pour les infirmiers et les psychiatres.

ⓘ Publicité

Le manque de personnel est de plus en plus criant, explique Christophe Grimault, secrétaire FO de l'hôpital de Niort. Il affirme que 6 psychiatres sont en temps plein, alors qu'il en faudrait 13. Même chose pour les infirmiers : il en manquerait encore 5. "On attend les sorties d'école", soupire-t-il. "Mais même là, on voit seulement 1 infirmier sur 10 qui est motivé pour travailler dans les services de psychiatrie".

Selon Christophe Grimault, "l'Etat se désengage complètement de l'hôpital psychiatrique". Et cette tendance à la fermeture des lits ne va pas s'arranger, ajoute-t-il, puisque le futur est au développement de l'ambulatoire. Le syndicat dénonce haut et fort ce délaissement : "On va hélas assister à des cas de plus en plus répétés de ce qu'on voit dans l'actualité. Les gens ne sont pas soignés, et après on les retrouve dans un parc à courir avec un couteau, ou à poignarder une infirmière" dit-il, faisant référence à la récente attaque à Annecy , et à l'agression mortelle d'une soignante à l'hôpital de Thouars en 2020.

En deux ans, le service psychiatrique serait passé de 140 à 100 lits. Toutefois, la direction de l'hôpital de Niort indique qu'un "projet de création d'hôpital de jour de crise pourrait voir le jour dans l'année". Et précise que le centre hospitalier reste "plus que jamais mobilisé" pour recruter du personnel à destination du secteur de la psychiatrie.